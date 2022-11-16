Падіння ракет РФ у Польщі: Тополя впевнений, що НАТО "не впишеться", Огнєвіч пророкує серйозні зміни

15 листопада, країна-агресорка Росія масовано обстріляла територію України. РФ випустила близько 100 ракет. Від початку війни це стало наймасованішою атакою по Україні.

Українські міста через ворожі обстріли були знеструмлені. Та не лише Україна постраждала від ворожих дій країни-агресорки. Через ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі у багатьох регіонах Молдови зникло світло.

Тим часом по території Польщі поцілили дві російські ракети. Ворожий снаряд упав у селі Пшеводув, що розташоване за шість кілометрів від українсько-польського кордону. Внаслідок російської атаки загинули дві людини.

Українці були шоковані такими діями країни-агресорки. У соцмережах вони почали писати слова підтримки полякям, які від початку повномасштабної війни допомагають Україні.Також вони висловили своє припущення щодо реакції НАТО на інцидент.

Тарас Тополя

Музикант висловився, що на 265-й день війни нічого не змінилося, РФ продовжує завдавати ракетних ударів по Україні. Утім, цього разу вперше прилетіло на територію Польщі. Тополя висловив слова співчуття рідним і близьким людей, які загинули через російську атаку.

"Київ. Вечір - двісті шістдесят п'ятий. Настрій - та нічого не зміниться. Місяць - ніхто не зробить це за нас. Від ракетної атаки росіян загинули мирні громадяни Польщі. Прилетіло вперше на польську територію. Щиро співчуваю сім'ям загиблих", - написав у Facebook музикант.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Тополя також додав, що не варто сподіватися, що НАТО втрутиться у війну. Тож, треба і далі допомагати і вірити в ЗСУ, які героїчно знищують окупантів.

"Декілька нагадувань всім: Росія - держава терорист. НАТО не впишеться. 5 стаття колективного договору - забудьте. І не тіште себе ілюзіями. Просто робимо своє - планомірно знищуємо окупантів. За підтримки союзників. Так переможемо! Слава ЗСУ! Слава Україні!" – прокоментував Тополя.

Злата Огнєвіч

Співачка була шокована тим, що Росія випустила ракети по Польщі, яка входить до НАТО. Злата переконана, що організація має негайно відповісти на це.

"Я глибоко шокована. Новини з Польщі, туди прилетіли ракети… Ви розумієте, що ми живемо в історичні часи, що зараз має статись щось серйозне і потужне. Якщо вже після цих прильотів НАТО не відповість, я вже не знаю, що має змусити їх нарешті діяти… Що це за йо**ний п**дець? Мирні люди живуть собі, а в них летять ракети… 21 століття, ей, що з тобою?" – емоційно висловилась Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Ігор Лаченков

Блогер без зайвих слів просто показав, як росіяни тішаться через те, що у Польщі загинули невинні люди.

"Для наших польських колег: це російські коментарі, які ви отримали щодо ситуації, коли двоє поляків загинули від російської ракети. Скоро весь світ зрозуміє, що росіяни - не люди", - написав Лаченков.

Dla naszych polskich kolegów: takie otrzymacie rosyjskie komentarze na temat sytuacji, gdzie od rosyjskiej rakiety zginęło dwóch Polaków. To dla całego świata niedługo będzie zrozumiało, że rosjanie nie są ludźmi.#RosjaJestPaństwemTerrorystycznym pic.twitter.com/EgrfmysrGc — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) November 15, 2022

Jerry Heil

Співачка теж показала, які радісні коментарі пишуть росіяни щодо вибухів російських ракет у Польщі. Виконавиця просить поширити всіх ці коментарі, аби цивілізований світ розумів, що має справу з нелюдами.

"Реакція росіян на ракету, що впала у Польщі. Репост максимальний, друзі! Нехай наші польські друзі бачать, як "воно" тішиться", - зазначила співачка.

Реакція Jerry Heil на обстріл росіянами Польщі / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Андрій Лузан

Блогер намагався підійти до того, що відбувається з гумором, аби відволікти підписників від негативних думок. Андрій пожартував, що Україна може закрити небо над НАТО. Лузан написав це, тому що з понад 90 ракет, які летіли на українські міста, ППО збила понад 70.

"Україна, будь ласка, закрий небо над НАТО", - пожартував блогер.

Ukraine pls close the sky over NATO — Andrii Luzan (@Luzannnn) November 15, 2022

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