Палка Анна Саліванчук знялася в еротичному боді і розповіла про реакцію 9-річного сина на фото мами

Українська акторка Анна Саліванчук потішила прихильників своїми новими гарними фото.

На сторінці в Instagram зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" розмістила декілька кадрів, на яких постає у мереживному боді тілесного кольору. Вбрання Саліванчук підкреслило її пишні форми.

Як зізналася акторка, перш ніж запостити ці фотографії на загальний огляд, вона порадилася зі своїм 9-річним сином Глібом:

"Залишились останні фото з новорічної фотосесії, і коли я так одягалась, мій син Гліб сказав: "Мамо, ти що, таке виставляти не можна, ти ж мама двох синів". Я відповіла, що я прикриюсь новорічним букетом, він закотив очі. Такий в мене росте справжній козак- естет. А коли я отримала фото від фотографа, показала йому і запитала, чи можна виставляти, він відповів: "Так, мамо! Запам'ятай, яка ти гарна у 38", - розповіла про діалог з сином акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Разом з тим Анна Саліванчук пожалілася, що за час відпустки, яку провела з зірковою подругою, акторкою Антоніною Хижняк у Португалії, вона набрала зайві кіло і планує знову за себе братися:

"А насправді це нагадування собі про те, що до відпочинку я так гарно схудла, а за 20 днів, я відчуваю +3. Скажіть, ви теж після новорічних на правильне харчування? Бо я точно одразу на спорт. Тому пишу вам тут, щоб ви знали, тоді мені легше буде притримуватись ПХ", - пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук замилувала шанувальників сімейними кадрами, на яких позувала разом з мамою та своїми синами.

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