Памела Андерсон позбулася фірмового блонду та похизувалась новим кольором волосся

Памела Андерсон / © Associated Press

Реклама

Американська акторка та модель Памела Андерсон вперше за багато років позбулася свого фірмового блонду.

Знаменитість наважилася на експеримент. Багато років артистка була білявкою. Цей колір волосся вже навіть встиг стати її родзинкою. Однак на Тижні моди в Парижі Памела Андерсон засвітилася з новою зачіскою.

Так, акторка тепер стала рудоволосою. Фотограф Марко Балер зазнімкував Памелу Андерсон із новою зачіскою та опублікував відповідний знімок у своєму Instagram. Також в акторки тепер коротко підстрижене волосся.

Реклама

Памела Андерсон / © instagram.com/marco.bahler

До слова, Памела Андерсон останнім часом неабияк змінилася. Акторка відмовилася від декоративної косметики і все більше віддає перевагу натуральності.

До речі, виявляється, українці не зовсім правильно вимовляють ім'я Памели Андерсон. За кордоном воно звучить із наголосом на перший склад — "Пéмела". Це ж стосується й решти голлівудських зірок. Редакція сайту ТСН.ua раніше робила добірку про те, як правильно вимовляти імена акторки Демі Мур, співачки Адель та інших.