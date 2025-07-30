Памела Андерсон закрутила роман зі старшим на 15 років відомим актором

Памела Андерсон та Ліам Нісон / © Associated Press

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Американська акторка та модель Памела Андерсон закрутила роман з ірландським та англійським актором Ліамом Нісоном.

Принаймні, саме так стверджує інсайдер видання People. Зазначається, що їхні почуття зародилися на знімальному майданчику. Річ у тім, що парочка разом зіграла у фільмі "Голий пістолет". Джерело стверджує, що роман 58-річної Андерсон та 73-річного Нісона наразі перебуває на ранньому етапі. Тим не менш, за словами інсайдера, почуття акторів щирі, і вони, вочевидь, закохані одне в одного.

"Роман ще на ранніх стадіях. Він щирий, і очевидно, що вони закохані одне в одного", - говорить джерело.

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Памела Андерсон та Ліам Нісон / © Associated Press

Наразі ані Памела Андерсон, ані Ліам Нісон не коментують приписаних їм стосунків. Тим не менш, вони тепло відгукуються про одне одного. Ба більше, на допрем'єрних показах фільму "Голий пістолет" парочка залюбки позує разом на "червоному хіднику" та не соромиться солодко обійматися. А під час урочистого заходу в Лондоні Андерсон взагалі ніжно поцілувала Нісона в щічку.

Памела Андерсон та Ліам Нісон / © Associated Press

Зазначимо, у Памели Андерсон було доволі бурхливе особисте життя. Однак після розлучення зі своїм п'ятим чоловіком, що сталося 2022 року, знаменитість була самотньою. Що ж стосується Ліама Нісона, то він – удівець. Після смерті дружини, що сталося 2009 року, актор більше не укладав шлюбів.

Нагадаємо, нещодавно американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з колишнім коханцем. Подейкують, що знаменитість об'єднують романтичні стосунки з відомим голлівудським актором.