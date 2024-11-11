Памела Андерсон здивувала ритуалами, які зберігають її молодість у 57 років

Американська акторка та модель Памела Андерсон розповіла про свою рутину, яка допомагає їй мати неперевершений вигляд.

Так, 57-річна зірка часто виходить на червоний хідник без краплі макіяжу. Це щоразу підсилює інтерес фанів до особливостей її догляду за собою. Зі свого боку, Памела в інтерв'ю виданню The Times розкрила, що все ж має декілька секретів.

Зокрема, білявка щодня дбає про свій ментальний спокій і відмовляється від надмірної кількості часу у ґаджетах і соцмережах. До того ж щоразу після пробудження вона вирушає зустрічати світанок, склавши перед тим список справ на день. За словами Памели, серед цього переліку неодмінно можна знайти пункт про приготування їжі – її улюблене хобі.

Протягом дня Андерсон також присвячує час ходьбі й загалом долає дистанцію у 4-10 км щоденно. У вільний від роботи час вона читає або переглядає старі фільми. Крім того, знаменитість володіє фермою та зізнається, що завдяки їй вона дійсно відчуває зв'язок зі своїм корінням, що надає їй ще більше сил.

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

Зірка після тривалого статусу "секс-символу" також розповіла про ставлення її синів до її оновленого способу життя. На думку Памели, зараз 27-річний Брендон і 26-річний Ділан повністю змінили своє ставлення до неї. Зокрема, захоплюються її новими хобі – кулінарією та фермерством.

"Моє суспільне сприйняття змінилося. Ви не усвідомлюєте, як сильно це впливає на ваших дітей. Я думаю, що зараз вони почуваються набагато комфортніше, дивлячись на мене в цей момент мого життя… Зараз всім вже ліпше. Це точно вплинуло на них — мій спосіб життя. Їм подобається, що мама на городі, що вона щось маринує, готує гірчицю…", — пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Юрій Ткач ділився ефективними методами схуднення без жорстких дієт.

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