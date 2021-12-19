Панеттьєрі, Герд та Андерсон: зірки, які стали жертвами домашнього насильства

Селебрітіс, яких лупцювали їхні кохані.

Мільйони жінок у всьому світі щодня стають жертвами фізичного насильства.

Так, днями дружина українського шоумена Андрія Джеджули показала, як він її жорстоко побив. Юлія Леус підкріпила свої слова доказами і запостила у сторіс своєї сторінки в Instagram відео, де демонструє своє обличчя у синцях.

Страждали від домашнього насильства своєї другої половинки і зірки Голлівуду. Втім, селебрітіс все ж знайшли в собі сили рухатися далі, попри особисті страшні проблеми. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати світових знаменитостей, які зіткнулися з жахами домашнього насильства віч-на-віч.

Гейден Панеттьєрі

Associated Press

Американська акторка зіткнулася з домашнім насильством після того, як розірвала стосунки з коханим Володимиром Кличком та почала зустрічатися з Браяном Гікерсоном. Зірка знала, що її бойфренд не контролює себе, адже він при ній навіть бив свого батька. Під гарячу руку у нетверезому стані потрапила і сама Гейден. Акторка отримала три удари по обличчю і викликала поліцію. Пізніше з'ясувалося, що це вже не вперше бойфренд підіймає руку на зірку. Тоді Гікерсону світило позбавлення волі до 4 років. Втім, у результаті з Браяна зняли всі звинувачення і закрили справу. За місяць, у листопаді 2019 року Гейден повернулася до коханого-аб’юзера та святкувала День подяки разом з ним у компанії друзів. Втім, щастя тривало недовго. 14 лютого акторка знову стала жертвою його нападу. Гікерсон та Панеттьєрі сварилися, після чого він почав кидати її і бити кулаками по обличчю. Браяна Гікерсона заарештували.

Крістіна Агілера

Associated Press

Відома співачка Крістіна Агілера не лише була жертвою насильства з боку свого батька у дитинстві, а й зіткнулася з побиттям від екскоханого Джордана Братмана. Ще 2010 року стало відомо, що на артистку підняв руку її чоловік під час сімейного скандалу. До лікарні зірку привезли побитою: у неї йшла кров із рота і були розбиті губи. Тільки-но співачка вийшла з лікарні, вона подала на розлучення.

Голлі Беррі

Associated Press

Відома акторка Голлі Беррі зіткнулася з домашнім насильством під час роману з актором Веслі Снайпсом. Одного разу колишній так сильно вдарив її, що вона практично оглухла на одне вухо. Після цього випадку зірка розірвала стосунки з аб’юзером та почала підтримувати організації, які борються за права жінок.

Памела Андерсон

Associated Press

Неодноразово була жертвою насильства і голлівудська акторка Памела Андерсон. Так, перший чоловік акторки Томмі Лі піднімав руку на дружину, за що відсидів пів року у в'язниці. З іншим чоловіком, Кідом Роком, стосунки теж були бурхливими, і не раз доходило до бійок. А свого ексбойфренда Аділя Рамі, з яким Памела розійшлася влітку минулого року, звинуватила в фізичному насильстві та навіть опублікувала відео з лікарні. Зірка повідомила, що одного разу футболіст так сильно стиснув її руку, що це призвело до переломів. Знаменитість довго приховувала цей факт і цілих шість місяців чекала, щоб звернутися до лікаря.

Ріанна

Associated Press

Ще 2009 року поп-співачка Ріанна теж стала жертвою домашнього насильства з боку свого бойфренда Кріса Брауна. Екскоханий напав на виконавицю в машині, після того, як вони почали сваритися, і кинув її на трасі. У Мережі навіть з’являлися страшні світлини Ріанни, де її обличчя все у синцях.

instagram.com/badgalriri

Після цього інциденту Кріс сам з'явився до поліції з повинною, але це не пом'якшило його покарання. Його засудили до п'яти років позбавлення волі, окрім цього йому було дано 180 днів громадських робіт, а також заборонили підходити до співачки ближче ніж на 50 метрів.

Вітні Г'юстон

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За декілька днів після весілля з Боббі Брауном співачка Вітні Г'юстон вже була відлупцьована. Знаменитість терпіла побої протягом п'ятнадцяти років. Артистка не змогла піти від тирана та почала знаходити втіху в алкоголі та наркотиках. Врешті, у 46 років виконавиця вирішила покінчити з цим – пройшла курс лікування від наркотичної залежності та подала на розлучення.

Ембер Герд

Associated Press

2016 року у ЗМІ з’явилася новина про те, що Джонні Депп б’є свою кохану Ембер Герд. Як зазначала акторка, чоловік постійно лупцював її, навіть за найменше заперечення. Також зірка показувала світлини, на яких вона постає з синцями.

instagram.com/amberheard

Однак сам Депп заперечував цю інформацію та стверджував, що ані Ембер, ані будь-яку іншу жінку ніколи в житті не бив. А ті докази побоїв у вигляді синців, які раніше надавала Герд, за словами Деппа, вона намалювала собі сама. Поки суд не довів справу до кінця, актору не можна наближатися до колишньої дружини ближче, ніж на 90 метрів. Однак якогось висновку колишня пара так і не дійшла – вони досі судяться і збирають все нові та нові докази провини одне одного.

Джонні Депп

Associated Press

Зі свого боку, колишня дружина голлівудського актора Джонні Деппа Ембер Герд також лупцювала екскоханого. Так, наприкінці липня 2019 року Депп показав фото після нападу на нього Герд. На знімку травмований Джонні лежить на лікарняному візку у сонцезахисних окулярах. У нього перев'язаний палець, а на обличчі невеликий опік.

etonline.com

За словами актора, Ембер "загасила цигарку" на його щоці й кинула пляшку, яка розірвала палець. Це сталося під час бійки подружжя у березні 2015 року в Австралії. На початку лютого 2020 року акторка зізналася, що все-таки підіймала руку на колишнього чоловіка. Зокрема, під час однієї зі сварок подружжя акторка закидала Деппа каструлями та сковорідками.

Мадонна

Associated Press

Стосунки між виконавицею Мадонною та колишнім чоловіком Шонном Пенном були постійно натягнуті. За всі чотири роки шлюбу у зіркової пари постійно виникали конфлікти. Одного разу співачка направила до суду одразу три позови: про зґвалтування, побиття і про розлучення. Однак пізніше Мадонна забрала заяву.

Оксана Григор'єва

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Знаменитий американський актор Мел Гібсон заради стосунків з російською піаністкою Оксаною Григор'євою, кинув дружину Робін, з якою прожив понад тридцять років. Після народження доньки зірка почав розпускати руки на Оксану. Більше того, під час однієї з бійок Гібсон вибив їй декілька зубів.