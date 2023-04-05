Екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі розсекретила, де перебуває їхня 5-річна донька і як часто вона її бачить

Акторка розповіла, як часто бачиться з донечкою.
Спільна донька американської акторки Гайден Панеттьєрі та українського боксера Володимира Кличка від 2018 року мешкає з татом в Україні.
Після розриву стосунків спортсмен забрав Каю-Євдокію, а його екснаречена тим часом зосередилася на лікуванні наркотичної та алкогольної залежності. Коли Гайден зуміла вилікуватися, то її спілкування з донькою налагодилося. Нині акторка намагається зустрічатися з дівчинкою настільки часто, наскільки це можливо.
Панеттьєрі також додала, що нині Кая-Євдокія перебуває в безпечному місці разом з батьком, пише New York Times. До повномасштабної війни Володимир разом з донькою жив в Україні.
До речі, знаменитість також натякнула на примирення з ексбойфрендом. Щоправда, не з Кличком, а з Браяном Гікерсоном. Парочка раніше зустрілася, коли Гайден зловживала наркотиками та алкоголем. Утім, тоді Браяна посадили до в'язниці та звинуватили у домашньому насильстві, адже він бив акторку.
Та, схоже, Гайден пробачила коханому. За словами знаменитості, від самого Браяна залежить, чи будуть вони й далі разом, чи ні.
Нагадаємо, раніше редакція сайту писала, який вигляд має єдина донька Володимира Кличка та його екснареченої Гайден Панеттьєрі. Також у новині є різноманітні світлини дівчинки.
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