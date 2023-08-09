Панін оприлюднив інтимну переписку з Кіркоровим, із яким мав секс

Скандально відомий російський актор Олексій Панін оприлюднив особисту переписку зі співаком Філіпом Кіркоровим як доказ, що вони мали інтимні стосунки.

У себе в Telegram-каналі Панін розмістив скріни переписки з артистом-путіністом. Актор зазначив, що Кіркоров підчистив їхній чат і через адвоката намагається довести, що Панін оббрехав його:

"Він ретельно підчистив нашу з ним переписку, але за дечим він все ж таки не догледів. Не робитиму спойлерів, просто залишаю скриншоти. Сподіваюся, що кожна людина зможе зробити свої висновки. Звісно, можна сказати, що це невинна переписка про квіточки. Але, це треба бути чи зовсім пошибленим або ненормальним", - сказав Панін.

Особиста переписка Паніна і Кіркорова / Фото: t.me/alexeypanin77

Особиста переписка Паніна і Кіркорова / Фото: t.me/alexeypanin77

Актор додав, що не став би оприлюднювати цю переписку, чи взагалі говорити про сексуальні вподобання Кіркорова, якби той не підтримував путіна:

"Зараз Кіркоров намагається через адвоката всім донести, що я спеціально його оббрехав через те, що він підтримує путіна. І я тим самим йому мщу. Ні, друзі, я його не оббрехав. Я сказав чисту правду. Якби, звісно, Кіркоров не підтримував путіна, якби не підтримував цей злочинний режим, який зараз перебуває біля влади у росії, яка вбиває людей, я б про нього нічого не сказав. Я ненавиджу таких лицемірів, які є прихованими геями, і водночас підтримують режим, який знищує права ЛГБТ в рф. Знищує взагалі будь-які права людини", - прокоментував Панін.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Ксенії Собчак Олексій Панін розсекретив двох геїв у російському шоубізнесі. За словами актора, його колега, Віктор Сухоруков, який підтримує криваву політику путіна, має потяг до чоловіків. Також Панін розсекретив, що мав інтимні стосунки зі співаком-путіністом Філіпом Кіркоровим.

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