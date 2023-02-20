Панін у футболці з красномовним написом та з антивоєнними гаслами запалив на концерті Сердючки

Російський актор Олексій Панін запалив на концерті співачки Вєрки Сердючки.

Зокрема, благодійний виступ, де виконавиця збирає кошти на ЗСУ, відбувся в Італії. Туди завітав Олексій Панін. Він прийшов у футболці, де на синьо-жовтому тлі красується красномовний напис "Puck Futin". Букви переплутані, аби висміяти прізвище та принизити кремлівського диктатора. Напис на футболці актора очевидно означає – "пішов ти, путін".

Олексій Панін на концерті Вєрки Сердючки

На концерті лунали антивоєнні гасла, такі як "геть з України, москаль некрасівий!" та "путін, щоб ти здох". А Вєрка Сердючка виконала свою пісню Dancing russia Goodbye.

Олексій Панін на концерті Вєрки Сердючки

Олексій Панін підспівував, витанцьовував та кричав антивоєнні гасла разом з глядачами. Також актор піднявся на сцену. Він похвалив Андрія Данилка та обійняв та поцілував "маму" Вєрки Сердючки – Інну Білоконь. Відео з концерту Панін опублікував у своєму Telegram.

Нагадаємо, російський актор Олексій Панін ще на початку повномасштабної війни засудив дії країни-агресорки Росії. Знаменитість жорстко критикував своїх пропутінських колег за те, що вони підтримують російське вторгнення, а також реагував на цинічні обстріли українських міст росіянами.

Читайте також: