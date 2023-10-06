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Papa Music випустили новий кліп від імені Wellboy, в якому вставили його обличчя іншому артисту

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Papa Music випустили новий кліп від імені Wellboy, в якому вставили його обличчя іншому артисту

Wellboy / Фото: Пресслужба Wellboy

Продюсерська кампанія продовжує випускати нові треки від імені експідопічного.

У Мережі несподівано з'явився новий кліп співака Wellboy після того, як він розірвав контракт з лейблом Papa Music.

Трек "Вовча ягода" та кліп до нього з'явився на YouTube-каналі артиста, який зараз належить продюсерському центру. 

Відео на новий кліп зняли у стилі нашумілого фільму Барбі, де начебто Wellboy постав в образі Кена. Щоправда, сам Антон Вельбой участі не брав - замість нього у кліпі знявся якийсь інших хлопець, а обличчя просто замінили на обличчя співака за допомогою штучного інтелекту. 

Wellboy / © Пресслужба Wellboy
Wellboy / Фото: Пресслужба Wellboy

А от пісня була дійсно записана разом з Вельбоєм ще до припинення його співпраці з Papa Music. Раніше у лейблі вже казали про те, що мають наміри випустити усі записані треки разом з артистом, адже авторське право на них належить їм. Окрім того, у Papa Music наголошують і на тому, що артист не має права виконувати свої старі хіти.

Нагадаємо, що скандал між лейблом та артистом стався після того, як Вельбой звинуватив кампанію у співпраці з РФ та зрадником Юрієм Бардашем. Аби спростувати чутки, представники центру самостійно подали документи на перевірку до СБУ, яка надала підтвердження, що лейбл не порушував українське законодавство.

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Дата публікації
Перегляди
148
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