Papa Music випустили новий кліп від імені Wellboy, в якому вставили його обличчя іншому артисту

У Мережі несподівано з'явився новий кліп співака Wellboy після того, як він розірвав контракт з лейблом Papa Music.

Трек "Вовча ягода" та кліп до нього з'явився на YouTube-каналі артиста, який зараз належить продюсерському центру.

Відео на новий кліп зняли у стилі нашумілого фільму Барбі, де начебто Wellboy постав в образі Кена. Щоправда, сам Антон Вельбой участі не брав - замість нього у кліпі знявся якийсь інших хлопець, а обличчя просто замінили на обличчя співака за допомогою штучного інтелекту.

Wellboy / Фото: Пресслужба Wellboy

А от пісня була дійсно записана разом з Вельбоєм ще до припинення його співпраці з Papa Music. Раніше у лейблі вже казали про те, що мають наміри випустити усі записані треки разом з артистом, адже авторське право на них належить їм. Окрім того, у Papa Music наголошують і на тому, що артист не має права виконувати свої старі хіти.

Нагадаємо, що скандал між лейблом та артистом стався після того, як Вельбой звинуватив кампанію у співпраці з РФ та зрадником Юрієм Бардашем. Аби спростувати чутки, представники центру самостійно подали документи на перевірку до СБУ, яка надала підтвердження, що лейбл не порушував українське законодавство.

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