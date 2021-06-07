Папараці заскочили соліста Måneskin Даміано Давида з його дівчиною-красунею

Закохані здійснили рідкісний вихід на публіку.

Фінал "Євробачення-2021" відгримів ще декілька тижнів тому, втім, розмови про соліста гурту-переможця Måneskin Даміано Давида не вщухають.

На Instagram-сторінку рок-зірки підписалося понад 3 млн фанів, серед яких купа дівчат. Попри те, що артист зустрічається із апетитною моделлю Джорджією Солері, фанатки відмовляються вірити, що серце кумира заняте. Юзери пишуть в коментарях, що насправді пара більше не разом.

Втім, днями папараці заскочили Даміано та Джорджію під час прогулянки Римом. Закохані відвідали разом кафе. На рідкісних знімках, які з’явилися в Мережі, Давид постав у картатому костюмі, а його обраниця – у білій сукенці.

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Зауважимо, Даміано і Джорджія зазвичай не з'являються разом на публіці, вони рідко діляться спільними фотографіями в Мережі і приховують особисте життя від допитливих очей. Втім, пара разом вже 4 роки. Подейкують, закохані заручені.

Нагадаємо, нещодавно заплакана дівчина соліста Måneskin розповіла про свою рідкісну хворобу статевих органів. Дівчина тривалий час страждає на вульводинію.

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