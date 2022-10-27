Параліч лицевого нерва у зірок: у Потапа перекосило пів обличчя, у Кеті Перрі закрилося око

Деякі знаменитості зіткнулися з хворобою протягом життя, а комусь її діагностували під час народження.

Параліч лицевого нерва може статися з будь-ким. Відомі знаменитості – не виняток.

Зокрема, дехто народився з таким діагнозом. Утім, це не завадило зіркам навчитися давати раду паралічу обличчя, зробити це своєю родзинкою та побудувати успішну кар'єру.

З деким параліч обличчя трапляється несподівано, навіть просто на публіці, де це одразу ж помітять папараці.

Редакція сайту TСН.ua зібрала добірку знаменитостей, у яких був параліч лицьового нерва або ж у яких діагностували хворобу при народженні.

Потап

Репер та тренер "Голосу країни-12" в середині червня змусив своїх прихильників неабияк хвилюватися. На благодійному концерті у Мадриді музикант з'явився з помітно перекошеним обличчям. Як виявилося, тоді артист застудив лицьовий нерв. Та дружина ж Потапа, Настя Каменських, розповідала, що у її чоловіка паралізувало пів обличчя на тлі стресу. Репер тоді не міг ані їсти, ані пити. Музикант лікувався понад два місяці.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Джастін Бібер

У артиста теж у червні паралізувало половину обличчя. Канадійський співак не міг ані сміятися, ані нормально заплющити праве око. Згодом виявилося, що у Джастіна синдром Рамсея Ганта. Це така форма оперізувального герпесу, який вражає лицевий нерв, викликає втрату слуху та сильні болі.

Кеті Перрі

У співачки просто на сцені під час концерту трапилися неприємні проблеми. Під час виступу у виконавиці закрилося око, і вона не могла його відкрити. Співачці навіть довелося декілька разів доторкнутися до скроні, аби розплющити його. Коли нарешті око відкрилося, Кеті вдала, ніби нічого не трапилося. Співачка нічого не пояснювала, чому її око почало закриватися. Утім, цілком можливо, у неї затиснуло лицевий нерв.

Анджеліна Джолі

У акторки діагностували параліч лицьового нерва 2016 року. У знаменитості був параліч Белла. Це такий діагноз, за якого порушуються функції мімічних м'язів на одному боці обличчя. Джолі розповідала, що лікувалася голковколюванням.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Наталі Дормер

Акторка ще за народження отримала травму, через яку у неї розвинувся параліч лицевого нерва. Утім, цього майже непомітно. Та коли у Наталі розслаблене обличчя, то усмішка стає трішки перекошеною і одне око теж. Утім, зірка зробила це своєю родзинкою.

Наталі Дормер / Фото: Associated Press

Сильвестр Сталлоне

Актор народився з паралічем Белла через пологові ускладнення. Через параліч лицевого нерва у Сталлоне крива усмішка, а також невиразне мовлення. Утім, це не завадило Сильвестру побудувати успішну акторську кар'єру.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Associated Press

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