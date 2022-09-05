Пародії на російського окупанта та Скабєєву з Соловйовим: На ТЕТ покажуть благодійний концерт "Вечірнього Кварталу"

Разом на сцену вийдуть актори "Вечірнього Кварталу" та акторки "Жіночого Кварталу", які підготували театральні та музичні номери на теми, близькі кожному українцю.

9 вересня о 19:00 в ефірі ТЕТ вийде повтор святкового концерту "Вечірнього Кварталу", показаний у національному телемарафоні "Єдині новини" у День Прапора. Серед номерів глядачі побачать історію російського солдата, який повернувся додому з війни, розв'язаної росією проти України, але дружина зовсім не рада його появі, бо вже розпланувала собі, куди витратить гроші за його загибель. Номер буде у виконанні Юрія Великого та Анастасії Оруджової, а в епізодах їм допоможуть Юрій Ткач і Міка Фаталов.

Також гумористи покажуть нове шоу на телеканалі "Гаага ТБ" – "Хто хоче стати диктатором?", головними героями якого були володимир путін та олександр лукашенко. Ведучий – Юрій Крапов, в ролі диктаторів – Євген Кошовий та Степан Казанін.

"Вечірній Квартал" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Не обійдеться і без музичних номерів. "Вечірній Квартал" адаптує патріотичні "Бандерштатівські коломийки" Кузьми Скрябіна. А дівчатка з "Жіночого Кварталу" виконають зворушливу пісню "Мовчати" – кавер на відому композицію Кузьми Скрябіна та Ірини Білик з переосмисленим текстом від авторів Студії "Квартал 95".

Запрошеними гостями з ексклюзивними музичними номерами стануть Pianoбой Дмитро Шуров та гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

16 вересня о 19:00 для глядачів ТЕТ буде показане продовження концерту "Вечірнього Кварталу". Телеглядачі побачать, як Олександр Пікалов та Аліна Блажкевич приміряють на себе роль головних російських пропагандистів – володимира соловйова та ольги скабеєвої в проєкті "60 хвилин".

"Вечірній Квартал" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

А Ірина Сопонару, Валентин Міхієнко та Анастасія Оруджова піднімуть дуже гостру тему: як молодій парі навчитися жити в однушці разом з її мамою, яка на початку війни приїхала до дітей і не хоче повертатися додому.

Несподіваним сюрпризом стане музична імпровізація Pianoбой Дмитра Шурова разом з вокалістками "Жіночого Кварталу" – Мартою Адамчук, Лалі Ергемлідзе та Еліною Мбані, які виконають попурі з найвідоміших українських пісень сьогодення. Окрім того, дівчата заспівають пісню "Враже", завдяки якій усі вороги будуть знати, що чекає на них на українській землі.

Дмитро Шуров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також серед музичних номерів глядачі побачать виступ гурту KAZKA.

Гурт KAZKA / Фото: пресслужба каналу "1+1"

На зніманнях благодійного концерту "Вечірнього Кварталу" були присутні військові, лікарі та переселенці з Маріуполя, які через війну змушені були покинути свої рідні домівки.

За останні шість місяців з моменту повномасштабного російського вторгнення актори та акторки Студії "Квартал 95" не залишались осторонь і щодня допомагають Україні, здійснюють волонтерську діяльність, дають благодійні концерти та особисто захищають Батьківщину – Олександр Пікалов та Володимир Мартинець вступили до лав Національної гвардії. Від 24 лютого Студія "Квартал 95" дала понад 140 виступів для військовослужбовців, медиків, волонтерів, переселенців, організовуючи концерти у військових частинах, госпіталях, бомбосховищах, на станціях метро.

Не пропустіть благодійний концерт "Вечірнього Кварталу" 9 та 16 вересня о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

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