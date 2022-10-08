Партнер Джамали на польських "Танцях з зірками" вперше став батьком і показав маля

Партнер української співачки Джамали за польською версією шоу "Танці з зірками" Яцек Йешке вперше став батьком.

Щасливою новиною танцівник та хореограф поділився з шанувальниками на сторінці в Instagram. Він запостив світлину з пологового, де зображений разом з дружиною Ганною Зудзевич та їхнім новонародженим немовлям:

"Найпрекрасніший момент у нашому житті. Роуз Йешке. 6 жовтня 2022 року. Ти найпрекрасніше диво", - підписав кадр новоспечений батько.

Яцек Йешке вперше став батьком / Фото: instagram.com/jacekjeschke

Зазначимо, що й колишня зіркова партнерка Яцека Джамала також привітала його з поповненням у родині, запостивши у сторіз фотоблогу його фотографію з пологового.

Яцек Йешке з дружиною / Фото: instagram.com/jacekjeschke

Нагадаємо, що після шостого ефіру польських "Танців з зірками" Джамала та Яцек Йешке покинули проєкт. Пара отримала найменшу кількість балів та за результатами дуелі вибула з шоу.

Джамала зізналася, що була засмучена таким результатом. Раніше артистка розповідала, що для неї участь у шоу "Танці з зірками", це була можливість зайвий раз нагадати про війну в Україні. Під час прямих ефірів проєкту відбувалося збирання коштів, які переказували на допомогу українцям.

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