Партнер Джамали у польських "Танцях з зірками" розповів про підготовку до шоу

Українська співачка Джамала розповіла про підготовку до прямих ефірів польських "Танців з зірками".

Так, польська версія танцювального шоу вийде в ефіри 29 серпня. Під час прямих ефірів відбуватиметься збирання коштів, які переказуватимуть на допомогу українцям.

Як зазначила зірка у телемарафоні "Єдині новини", таке в історії шоу відбуватиметься вперше.

"Для мене це мотивація бути якомога довше у цьому проєкті", – зазначила вона.

Зараз Джамала активно тренується зі своїм партнером, 30-річним танцівником Яцеком Йешке. Вони відточують номери по 8-12 годин на день.

Під час інтерв'ю Джамала перебувала у павільйоні разом з Яцеком. Хореограф розповів про їхні тренування.

"Ми дуже наполегливо працюємо. Ми намагаємося знайти кожну вільну хвилинку для тренування. Намагаємося продовжувати, рухатися вперед, робити все можливе. Будь ласка, підтримайте нас", – сказав Йешке.

Джамала з партнером / Фото: скриншот з відео

Зі свого боку, зірка зізналася, що вона дуже тішиться тому, що їй дістався такий партнер, якому нічого не доводиться пояснювати: "Він все розуміє і повністю працює на те, аби ми якомога довше танцювали та збирали кошти для України. Тому мені потрібна буде підтримка усієї країни".

Нагадаємо, минулого року Джамала підкорювала паркет українських "Танців з зірками". Артистка та її партнер Антон Нестерко залишили шоу після сьомого прямого ефіру.

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