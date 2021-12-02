Партнер Могилевської по "Танцях з зірками" зізнався, що вона кидала у нього комп'ютер

Ігор Кузьменко розповів про досвід роботи з артисткою.

Переможець першого сезону оновлених "Танців з зірками" Ігор Кузьменко пригадав свій досвід роботи зі співачкою Наталею Могилевською.

Як відомо, саме з артисткою Кузьменко танцював у першому оновленому сезоні проєкту і тоді ж їхня пара перемогла. Та, як зізнався танцівник, перемога далася їм не легко. Наталя була дуже прискіпливою і була зосереджена на перемозі. Іноді нерви зірки здавали. "Наталія Могилевська кидала у мене і комп'ютерами", - розповів Кузьменко.

Ігор Кузьменко та Наталія Могилевська / прес-служба каналу "1+1"

Хореограф поділився, що вони з Могилевською тренували по 12 годин, тож його шокували розповіді деяких артистів, які на "Танцях" розповідали, що приділяють репетиціям 4-6 годин.

"Ми коли танцювали з Могилевською, ми тренувалися по 12 годин, щодня з ранку до ночі. Коли я танцював з Могилевською, я з Києва до Одеси жодного разу не міг поїхати. Після того, як я переміг з Наталею, ми відпрацювали цей сезон. Так, я не їздив до Одеси, я з нею сварився, тому що у мене там родина, батьки. Я хотів їх провідати. Вона мене не пускала, я вдячний їй. Я потім з цими вміннями прийшов до наступного сезону", - прокоментував Кузьменко.

Ігор Кузьменко та наталія Могилевська / прес-служба каналу "1+1"

Зазначимо, що цього року на п'ятому оновленому сезоні "Танців з зірками" перемогу здобув актор, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай з партнеркою Анною Кареліною.

Читайте також: