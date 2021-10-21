Партнер Євгенії Власової повернеться на "Танці з зірками" після серйозної ДТП

На паркет також вийдуть улюблені танцівники минулих сезонів.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться новий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

У восьмому епізоді пари перетворяться на тріо - до них приєднаються улюблені танцівники та зірки минулих сезонів. Танцюристи не лише поставлять цього тижня своїм парам танець, але й вийдуть разом із ними на паркет.

Цієї неділі відкриють головне недільне шоу країни судді зі спільним танцем. Вестимуть балкон зірки "Жіночого кварталу" Володимир Шумко, Ірина Сопонару та Анастасія Оруджова, яка через травму ноги змушена була залишити шоу на початку цього сезону.

пресслужба каналу "1+1"

Співак, зірковий учасник шоу "Маскарад" Володимир Дантес подарує глядачам свій виступ.

Разом із MELOVIN та Лізою Русіною станцює Ілона Гвоздьова, з якою у пари виник конфлікт через різкі коментарі хореографині під час її суддівства на п'ятому ефірі. Ілона зауважила, що Ліза недостатньо універсальна танцівниця, на що та запросила її на танцювальний батл у сучасному стилі "High Heels". Який вигляд матиме танець цього тріо, побачимо вже цієї неділі.

MELOVIN та Ліза Русіна / пресслужба каналу "1+1"

Макс Леонов, який минулого тижня потрапив в аварію та пропустив сьомий ефір, повернеться на паркет. Разом із Євгенією Власовою та Дмитром Жуком вони станцюють пристрасну румбу.

Артур Логай у спокусливому образі продемонструє фрістайл разом із Анною Кареліною та Яною Цибульською. А от до пари Ольга Харлан та Дмитро Дікусар приєднається гімнастка Анна Різатдінова, яка у "Танцях з зірками-3" дійшла до фіналу.

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар / пресслужба каналу "1+1"

Цікаво, що цієї неділі на шоу повернеться Оля Фреймут, а от в якій ролі - глядачі дізнаються незабаром.

Проголосувати за пари можна за допомогою смс, телефонних дзвінків та за допомогою додатку. Загалом з одного номеру можна надіслати 50 смс та здійснити 50 дзвінків за улюблену пару. Також можна надіслати 7 суперголосів у додатку 1+1 video та КИЇВСТАР ТБ. 1 суперголос дорівнює 7 звичайним смс.

Артур Логай та Анна Кареліна / пресслужба каналу "1+1"

Тривають продажі квитків на прямі ефіри п'ятого сезону "Танців із зірками". Кожен охочий може стати свідком грандіозної події і потрапити на головний танцювальний паркет країни, щоб розділити з улюбленими зірками емоції від участі в шоу. Квитки можна придбати на прямі ефіри та генеральні прогони. Крім того, можна відучити себе суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла. Із умовами придбання квитків можна ознайомитись за посиланням.

У межах масштабної інформаційної кампанії 1+1 media "Вакцинуйся. Разом ми сильніші" з популяризації вакцинації проти COVID-19 на проекті "Танці з зірками" з'явиться пункт вакцинації.

Так, 24 жовтня з 19:00 до 20:00 біля 12 павільйону ВДНГ працюватиме медична бригада. Ті, хто покаже квиток на генеральний прогін чи прямий ефір "Танців з зірками", матимуть змогу вакцинуватися вакциною на вибір:

Comirnaty (Pfizer)

Covishield / Vaxzevria (AstraZeneca)

Covishield

Нагадаємо, що записатись на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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