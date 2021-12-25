Партнерка MELOVIN у "Танцях" Русіна засвітила сосок у сорочці на голе тіло

Також Ліза похизувалася засмагою у чорному бікіні.

Українська хореографиня Ліза Русіна ще та спокусниця.

Красуня, яка брала участь у шоу "Танці з зірками" разом із артистом MELOVIN, наразі відпочиває на Шрі-Ланці. Там артистка тішиться гарячим сонцем та океаном. Відпустка також надихає її на створення відвертого контенту. Зокрема, в Instagram-stories дівчина запостила відео, де позувала на балконі у білій сорочці на голе тіло. Ліза спокусливо рухалася на камеру та засвітила сосок.

Ліза Русіна / instagram.com/lissarusina

Також Русіна похизувалася засмагою у чорному бікіні. Артистка зробила селфі перед дзеркалом, демонструючи струнку фігуру.

Ліза Русіна / instagram.com/lissarusina

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