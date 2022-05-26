Павла Зіброва зацькували за "концерт на весіллі багатіїв" під час війни: реакція артиста

Українського співака Павла Зіброва захейтили користувачі.

Так, юзери звинуватили виконавця у виступі на весіллі під час війни.

А все почалося з того, що в Мережі з'явилися фото та відео, де зірка нібито розважає публіку на святі.

Користувачі засипали Зіброва гнівними коментарями в особистих повідомленнях, де пишуть про "весілля багатіїв під час війни". Втім, на сторінці в Instagram співак заявив, що це фейк, а на відео не він, а двійник артиста.

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Перед тим як писати, подивіться уважно! На відео двійник Павла Зіброва. Невже я на нього так схожий, що ви стільки пишете мені? Так, бувають шоу двійників, вони копіюють образ і т.д. Але я вас дуже прошу, перевірте інформацію достовірно, перед тим як виливати бруд на артиста. Я в своєму віці чим можу допомагаю армії, вболіваю за Україну, за українських хлопців, які віддають життя і ніколи б не дозволив би собі співати та веселитися в такий важкий час для моєї країни", – прокоментував він.

Також Павло Зібров додав, що від 24 лютого він скасував або переніс на невизначений термін усі свої заплановані виступи.

Нагадаємо, співачка Тоня Матвієнко прокоментувала скандал, який розгорівся між нею і колегою за сценою Оксаною Білозір. Місяць тому Білозір звинуватила Полякову і Матвієнко в тому, що артистки "нахабно переспівують її пісні, без огляду на авторське право, інтелектуальні права та прожите Білозір життя у її піснях".

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