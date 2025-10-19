Павлік після операції дружини висловився про її стан і готовність до нової пластики: "Не відмовляю"

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Український співак Віктор Павлік уперше висловився про чергову пластичну операцію дружини.

Так, нещодавно блогерка Катерина Реп'яхова зробила пластичну операцію на підборідді. Вона зважилася на неї після свого попереднього невдалого досвіду видозміни підборіддя. Під час реабілітації подружжя завітало на прем'єру фільму "10 блогерят". Там журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова поцікавилася у музиканта його ставленням до змін у зовнішності дружини.

Артист зізнається, що завжди в усьому підтримує Катерину та пишається нею. Тим не менш, не приховує радості від того, що його обраниця пообіцяла після цієї пластики підборіддя зупинитися й більше не втручатися у зовнішність хірургічним методом у майбутньому.

Катерина Реп'яхова: фото до та після ментопластики / © instagram.com/repyahovakate

"Коли вона каже, що їй щось болить, а я їй кажу, що "я тебе жалію". Оце я так підтримую, бо що ж можу казати. Катя молодчина. Вона дуже стійко та героїчно все витримала. І вже скоро була вдома. І все класно, але ще лейкопластирі є. Але я її підтримую. Слава Богу, вона прийняла рішення, що це була її остання історія щодо втручань. Сподіваюсь, більше нічого не буде. Вона доросла людина й звітує перед собою. Я ніколи її не відмовляю й підтримую в усьому", — розповів Павлік для "Наодинці з Гламуром".

