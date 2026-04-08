Павлік після скандалу з Перманом відмовив Мозговій у виступі: продюсерка пройшлася по його дружині

Віктор Павлік з дружиною Катериною, Олена Мозгова, Сергій Перман

Продюсерка Олена Мозгова прокоментувала нещодавній конфлікт між співаком Віктором Павліком, його дружиною Катериною Реп’яховою і художнім керівником Палацу «Україна» Сергієм Перманом.

Йдеться про суперечку, яка розгорілася після нещодавнього виступу співака у Палаці «Україна». Тоді подружжя заявило про тиск і некоректну поведінку з боку продюсера, однак той категорично заперечив усі звинувачення. У цих скандальних розбірках Мозгова стала на бік Пермана.

У відвертій розмові на проєкті «Наодинці з Гламуром» вона пояснила, що добре знає залаштунки шоубізнесу і завжди підтримуватиме тих, хто стоїть за створенням концертів. Продюсерка наголосила, що артисти мають поважати команду, яка працює над проєктом, особливо коли йдеться про великі бюджети та відповідальність. Водночас вона доволі різко дорікнула Катерині у буцімто спробах заробити на скандалі.

«Я продюсерка, режисерка. Знаю, чого вартує створення програм. Тому я завжди буду на боці продюсерів і режисерів. Особливо тоді, коли в це вкладаються гроші не артиста. Тебе запросили — прислуховуйся, тобі ніхто не хоче поганого. Всі працюють на найкращий результат. Не треба було влаштовувати хайп цій дівчинці, а вирішувати проблеми, які, вочевидь, були. Оскільки вона блогерка, то їй на руку ці перегляди й скандали. Думаю, нарешті заробила пару копійок і заспокоїться», — заявила продюсерка у розмові з Анною Севастьяновою.

У результаті Віктор так і не виступив на концерті «Мій Music Hall», до створення якого була причетна Олена. Продюсерка говорить, що так сталося через висунуту нею умову співакові приходити без дружини, на що той не погодився.

«Хай подає заяви, у нас демократична країна. З Сергієм, окрім величезного стресу, все добре. Там був гіпертонічний криз. А так все працює в штатному режимі. Я Віті сказала, що він може прийти (на концерт "Мій Music Hall" — прим. ред.), але без своєї директорки. Бо я сказала: "Мені не треба скандалів на моєму проєкті, а я так розумію, без скандалів ви просто не можете". Він сказав, що не може не взяти свою дружину, і сам відмовився», — пояснила зірка.

