Павлік про позов Репяхової проти Созаєвої: "Катя мене не запитує, як що робити"

Павлік про позов Репяхової проти Созаєвої: "Катя мене не запитує, як що робити"

Зараз подружжя переживає не кращі часи.

Український співак Віктор Павлік прокоментував позов його дружини Катерини Реп'яхової проти його ексобраниці Лариси Созаєвої.

У коментарі програмі "Зірковий шлях" виконавець зізнався, що молода дружина не радиться з ним, як вчиняти, а за її сторіз у Instagram він не стежить, "бо їх щодня дуже багато". Відповідно, Віктор Франкович зізнався, що до конфлікту теперішньої та екс дружин не має стосунку.

"Я до цього, за великим рахунком, не те, що не причетний, Катя мене не запитує, як що робити. Це було її рішення, звісно. І вона відстоює свою позицію, свою честь та гідність. Я говорю, я не дуже в цьому розуміюся, тобто не знаю, на якій це всі стадії. Але немає диму без вогню", - прокоментував артист.

Катерина Реп'яхова іЛора Созаєва

Разом з тим Павлік поділився, що, на його думку, конфлікт жінок треба владнати і все вирішувати спокійно:

"Я не маю на цю тему коментарів зовсім. Я вважаю, що все-таки все має бути спокійно, тихо. Я думаю, що так і буде, бо найголовніше – це здоров'я. І на нервах ніколи ніхто не перемагав", - зазначив співак.

Тим часом Катерина, схоже, не має наміру миритися з чоловіком. Вчора у сторіз вона розмістила відео, де за кермом їде нічним Києвом. Відео дівчина підписала: "Ніколи мені не було так погано".

instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, днями дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла, що вони посварилися. Катерина зізналася, що чоловік її дуже образив тим, що не підтримав. Як відомо, нещодавно Реп'яхова подала позов проти ексдружини Павліка Лори Созаєвої. Ймовірно, Павлік не підтримав таких дій молодої обраниці.

Катерину Реп'яхову образив Віктор Павлік / instagram.com/repyahovakate

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