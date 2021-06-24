Павлік та Реп'яхова отримали свідоцтво про народження сина і дещо здивували його прізвищем

Павлік та Реп'яхова отримали свідоцтво про народження сина і дещо здивували його прізвищем

Новоспечені батьки показали перший документ свого нащадка.

Подружжя співака Віктора Павліка та його менеджерки Катерини Реп'яхової, яке 10 днів тому стало батьками хлопчика, наразі отримало його перший офіційний документ.

Молода матуся у своїй Instagram-Stories опублікувала фото свідоцтва про народження Михасика, яке вони отримали у РАЦСі, в якому стали чоловіком та дружиною.

instagram.com/repyahovakate

Так, на знімку, на якому видно частину свідоцтва, зазначено прізвище ім'я та по батькові малюка та дата його народження.

"Павлик Михайло Вікторович, 12 червня 2021 року", - значиться у документі.

instagram.com/repyahovakate

Цікаво, що у документі написане прізвище Павлик, що дещо спантеличило фанів артиста, оскільки його звикли всюди називати Вікором Павліком. Однак судячи зі всього він все таки Віктор Франкович Павлик, а не Павлік, тому і у новонародженого відповідне прізвище.

Нагадаємо, раніше Катерина Реп'яхова оприлюднила фото, зроблені під час виписки з пологового якими неабияк захопила шанувальників. На світлинах молода мама позує з чоловіком, мамою та всіма, хто її приїхав привітати.

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