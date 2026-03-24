Павлік заступився за дружину після її принижень на його концерті: у справу втрутилася Полякова
Розбірки між родиною співака та організаторами його концерту у Палаці «Україна» продовжуються.
Скандал довкола ювілейного концерту Віктора Павліка в Палаці «Україна» не вщухає.
Цього разу заяву зробив сам артист. Після резонансних дописів його дружини Катерини Реп’яхової, де вона звинуватила організаторів у тиску та агресії, співак вийшов на зв’язок із публікою. Павлік в Instagram подякував за можливість провести концерт на престижному майданчику, однак наголосив, що умови під час виступу були неприйнятними.
«21 березня в Національному палаці мистецтв „Україна“ відбувся мій ювілейний концерт. Хочу зазначити: Палац „Україна“ дійсно виступив ініціатором цього концерту та провів велику організаційну роботу. Я це ціную і вдячний за вклад у підготовку події. Але це не може бути виправданням тим речам, які відбувалися під час концерту. Під час виступу були створені неприйнятні умови для роботи артиста», — наголосив Павлік.
До того ж артист відкрито став на захист своєї дружини, яку, за його словами, принижували за лаштунками. Окремо співак прокоментував ситуацію з нібито необхідністю медичного втручання просто під час шоу — адреналіном, який йому хотіли вколоти у зв’язки. Він запевнив, що почувався добре й не мав жодних проблем із голосом чи самопочуттям, які могли б виправдати такі дії.
«Концерт був зупинений без жодних обʼєктивних підстав. Я почувався добре, перебував у робочій формі, співав впевнено і не мав жодного фізичного дискомфорту, який міг би бути причиною для зупинки виступу. Після цього ситуація вийшла за межі професійної етики. Відбулося публічне приниження, психологічний тиск та неприпустимі висловлювання, зокрема у бік моєї дружини», — додав артист.
Водночас він підтримав позицію Катерини не замовчувати інцидент і закликав до відкритого обговорення подібних ситуацій у професійному середовищі. Співак наголосив, що повага до артиста та його команди має бути базовим принципом будь-якої співпраці.
Тим часом сама Реп’яхова опублікувала у сториз докази конфлікту, де встигла зафіксувати агресивну поведінку та нецензурну лексику на її адресу від продюсера Сергія Пермана. Вона продовжує наполягати на відповідальності організаторів.
Втім, ситуація отримала несподіваний розвиток після реакції Олі Полякової. Співачка підтримала тодішнє рішення вколоти Віктору Павліку адреналін. Вона відповіла на сториз Катерини й запевнила, що буцімто таким чином організатори хотіли правильно вчинити, бо, мовляв, «це єдиний спосіб зазвучати».
Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Завальська також втрутилася у гучний скандал. Вона пояснила дії організаторів, серед яких був її чоловік. Проте сама Катерина Реп’яхова заперечила її слова.