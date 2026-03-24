Павлік заступився за дружину після її принижень на його концерті: у справу втрутилася Полякова

Віктор Павлік з дружиною, Оля Полякова

Реклама

Скандал довкола ювілейного концерту Віктора Павліка в Палаці «Україна» не вщухає.

Цього разу заяву зробив сам артист. Після резонансних дописів його дружини Катерини Реп’яхової, де вона звинуватила організаторів у тиску та агресії, співак вийшов на зв’язок із публікою. Павлік в Instagram подякував за можливість провести концерт на престижному майданчику, однак наголосив, що умови під час виступу були неприйнятними.

«21 березня в Національному палаці мистецтв „Україна“ відбувся мій ювілейний концерт. Хочу зазначити: Палац „Україна“ дійсно виступив ініціатором цього концерту та провів велику організаційну роботу. Я це ціную і вдячний за вклад у підготовку події. Але це не може бути виправданням тим речам, які відбувалися під час концерту. Під час виступу були створені неприйнятні умови для роботи артиста», — наголосив Павлік.

Реклама

До того ж артист відкрито став на захист своєї дружини, яку, за його словами, принижували за лаштунками. Окремо співак прокоментував ситуацію з нібито необхідністю медичного втручання просто під час шоу — адреналіном, який йому хотіли вколоти у зв’язки. Він запевнив, що почувався добре й не мав жодних проблем із голосом чи самопочуттям, які могли б виправдати такі дії.

Заява Віктора Павліка / © instagram.com/viktorpavlik

«Концерт був зупинений без жодних обʼєктивних підстав. Я почувався добре, перебував у робочій формі, співав впевнено і не мав жодного фізичного дискомфорту, який міг би бути причиною для зупинки виступу. Після цього ситуація вийшла за межі професійної етики. Відбулося публічне приниження, психологічний тиск та неприпустимі висловлювання, зокрема у бік моєї дружини», — додав артист.

Водночас він підтримав позицію Катерини не замовчувати інцидент і закликав до відкритого обговорення подібних ситуацій у професійному середовищі. Співак наголосив, що повага до артиста та його команди має бути базовим принципом будь-якої співпраці.

Тим часом сама Реп’яхова опублікувала у сториз докази конфлікту, де встигла зафіксувати агресивну поведінку та нецензурну лексику на її адресу від продюсера Сергія Пермана. Вона продовжує наполягати на відповідальності організаторів.

Реклама

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Втім, ситуація отримала несподіваний розвиток після реакції Олі Полякової. Співачка підтримала тодішнє рішення вколоти Віктору Павліку адреналін. Вона відповіла на сториз Катерини й запевнила, що буцімто таким чином організатори хотіли правильно вчинити, бо, мовляв, «це єдиний спосіб зазвучати».

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Завальська також втрутилася у гучний скандал. Вона пояснила дії організаторів, серед яких був її чоловік. Проте сама Катерина Реп’яхова заперечила її слова.