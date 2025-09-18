Павлік здивував ім’ям артистки, яку побоюється в українському шоубізнесі

Віктор Павлік / © instagram.com/viktorpavlik

Український співак Віктор Павлік зізнався, чому не поїхав би у відпустку зі своєю колегою по сцені.

У програмі на радіо Maximum, артист відповів на питання ведучого Анатолія Анатоліча, з ким із колег — Гелею Зозулею чи Наталією Могилевською — він би хотів відпочити. Без вагань артист сказав, що обрав би першу співачку.

Така відповідь здивувала ведучого, адже з Могилевською співак має багаторічну історію співпраці. Проте Павлік пояснив свій вибір коротко і доволі різко.

"Боюся її просто. З нею дуже суворо", — зізнався артист.

В наступних запитаннях про зірок щодо спільного "відпочинку" Павлік обрав реперку alyona alyona та співачку FIЇNKA. А коли ведучий запропонував свою компанію музиканту — той йому відмовив, чим викликав ще більш сконфужену реакцію в Анатоліча.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік відверто розповів, як справляється з болем після втрати сина. Артист зізнався, що між ними досі залишається особливий зв’язок, незважаючи на роки суму.