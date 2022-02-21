Павло Зібров чуттєво привітав доньку з ювілеєм та показав архівні фото

Сьогодні Діана святкує своє 25-річчя.

Народний артист України Павло Зібров розповів про свято у його родині.

Сьогодні, 21 лютого, день народження святкує донька виконавця, Діана – дівчині виповнилося 25 років. З нагоди ювілею доньки зірковий батько у себе в Instagram запостив серію знімків, на яких зазнімкований з Діаною у різні періоди її життя.

instagram.com/pavlo_zibrov

"Сьогодні, 21 лютого, в нашій родині велике свято – 25 років тому народилась наша донечка Діана, наше щастя, наша надія, наша велика любов! Я був присутній, коли наше маленьке диво вперше побачило цей світ. І вже тоді вона була дуже схожа на мене. Роки промайнули дуже швидко: перші кроки, перші слова, школа, інститут. І вже доросла, красива, вихована, чуйна, чемна дівчина, моя гордість, мій помічник в роботі і мій порадник. З нею я - молодий, завзятий, веселий", - написав Зібров.

instagram.com/pavlo_zibrov

Він зізнався, що Діана активно допомагає йому, стежить за його формою, за творчістю:

"Діанка веде мене за собою в молодіжну культуру, заставляє завжди буди у формі, стежить за моєю творчістю. Вона зі мною на всіх знімальних майданчиках, інтерв'ю, концертах. Наша мама спокійна, що передала мене в надійні руки розумної доні. Я дуже вдячний своїй Маринці за цей найдорожчий подарунок в житті", - зазначив артист.

instagram.com/pavlo_zibrov

Зібров навіть показав шанувальникам архівні кадри, на яких забирав новонароджену Діанку разом з дружиною з пологового:

instagram.com/pavlo_zibrov

"Діаночко, дорога донечко! Будь здоровою, коханою, щасливою. Хай доля посміхається тобі. Хай Господь Бог береже тебе під мирним небом нашої неньки України. З днем народження, моя єдина дівчинко, моя любов!" – написав вітальні слова зірковий батько.

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