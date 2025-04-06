Павло Зібров чуттєво звернувся до Ірини Білик і показав, як вона змінювалася з роками

Павло Зібров та Ірина Білик / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Сьогодні, 6 квітня, українська співачка Ірина Білик святкує ювілей.

Колеги артистки з самого ранку вітають її зі святом. Зокрема, співак Павло Зібров також публічно звернувся до подруги. Він засипав компліментами іменинницю та щиро від усієї родини побажав їй натхнення, здоров'я та миру. Крім того, свій вітальний допис Павло Миколайович доповнив серією фото з Білик, де вона позує у різний період свого життя.

Павло Зібров та Ірина Білик / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров та Ірина Білик / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Ірочка, наша дорога діва! Щиро вітаємо всією родиною тебе з ювілеєм! Ти — королева української естради, душа і серце покоління, яка своїм талантом, красою, харизмою та неповторним голосом зачаровує серця мільйонів. Я щиро радий та дуже ціную, що стільки років ми не тільки йдемо пліч-о-пліч творчим шляхом, але й міцно, щиро та по-справжньому дружимо родинами. Бажаємо тобі невичерпного натхнення, міцного здоров’я — такого, щоб вистачило не лише на всі концертні майданчики, стадіони й тури, а й на гучні сімейні свята, сміх з друзями до ранку і нові зухвалі мрії. Нехай у серці палає любов. Миру тобі — в душі, в домі, в серці й, найголовніше, в нашій рідній Україні! З ювілеєм тебе, наша дорога! Любимо та обіймаємо міцно — Зіброви!" — замилував співак.

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Павло Зібров та Ірина Білик / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров та Ірина Білик / © instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Ірини Білик Юрій Нікітін також привітав співачку. Він показав їхнє фото, де іменинницю просто не впізнати.