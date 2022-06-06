Павло Зібров довів до сліз піснею, яку присвятив українським біженцям – відео

Народний артист України Павло Зібров випустив нову пісню "Я так хочу додому".

Виконавець заспівав про українців, які вимушені були тікати зі своїх домівок через війну Росії проти України.

Як зазначив співак, ця композиція – результат емоцій та переживань не лише його, а й мільйонів українців по всьому світу.

"Ця пісня - крик душі мільйонів українців, які були вимушені через війну покинути свої домівки і мріють обійняти своїх рідних вдома, там де все нам знайомо, де ми завжди потрібні", – прокоментував Зібров.

У відповідь прихильники написали, що пісня розчулила їх до глибини душі:

Дякую щиро!!! Сказано за всіх українців, котрі не вдома. Щем у серці, сльози і мурахи протягом усієї пісні!

Я плачу! Миру всім нам

Чудова пісня, дуже чіпляє серце та душу

Зауважимо, від початку повномасштабної війни Павло Зібров підтримує тероборону та ЗСУ, як фінансово, так і творчо. Артист бере участь у благодійних концертах за кордоном, зокрема в Іспанії, кошти з яких йдуть на допомогу Україні та армії.

Нагадаємо, Макс Корж після хейту скасував концерти в Росії. Українці дорікнули співаку у подвійних стандартах.

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