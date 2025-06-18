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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
406
Час на прочитання
1 хв

Павло Зібров гнівно звернувся до слухачів російських пісень під час війни в Україні

Співак пояснив свою позицію та зробив емоційну заяву.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Павло Зібров

Павло Зібров

Народний артист України Павло Зібров емоційно звернувся до українців, які досі слухають російську музику, попри повномасштабну війну.

У властивій собі експресивній манері артист чітко пояснив свою позицію щодо культурного бойкоту країни-агресора. Павло Миколайович в коментарі для Instagram-сторінки "Підпілля" звернувся до слухачів всього російського й звинуватив їх у спонсоруванні ворожої армії та просуванні їхньої культури. Тож закликав змінити свої погляди й позбутися треків, написаних росіянами.

Павло Зібров

Павло Зібров

"Що б у вас пір'я в горлі росло у тих, хто слухає російські пісні й підтримує цими грішми й морально російську культуру. Значить ви підтримуєте ворога. Не слухайте!" — підкреслив Зібров.

До слова, під час повномасштабної війни Павло Зібров активно підтримує українських військових і волонтерські ініціативи. Він неодноразово виступав із благодійними концертами, збираючи кошти для ЗСУ, й чітко демонструє свою позицію.

Нагадаємо, нещодавно співачка Мадонна також публічно заявила про свою позицію щодо війни та миру. Артистка оригінальним образом закодувала приховане послання світовим лідерам.

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Дата публікації
Кількість переглядів
406
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