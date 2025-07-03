Павло Зібров гостро висловився про повернення Потапа і Винника в український шоубізнес

Потап, Павло Зібров, Олег Винник

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Відомий співак Павло Зібров прокоментував чутки про те, що деякі артисти намагаються знову повернутися на українську сцену. Це стосується Потапа і Олега Винника.

Вже декілька тижнів в шоубізнесових кулуарах ходять чутки про те, що деякі артисти, зокрема Потап і Олег Винник, активно працюють над тим, аби повернутися в колись рідний шоубізнес.

Нагадаємо, скандальний співак Олег Винник ще на початку повномасштабної війни втік за кордон, а його колега Потап також наразі проживає поза межами України і роздає інтерв'ю російським журналістам.

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Артисти Потап і Олег Винник наразі проживають за кордоном

"Ці люди взагалі не мають ніякої позиції. А безпринципних дорослих людей, які не мають знову ж таки своєї позиції, я не сприймаю! І це у той час, коли йде війна, довкола смерті і розруха. Тому для мене, власне, вони викреслені. Мені не хочеться з цими людьми говорити, їх слухати. Якими би не були у них пісні, програми, кліпи", — сказав ТСН.ua Павло Зібров за лаштунками концерту в МЦКМ.

Також народний артист вперше привідкрив завісу, з ким планує наступний дует, бо вже обговорював цю можливість зі своїм колегою. Ним виявився відомий співак Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров і Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Зізнаюсь вам, ми дійсно це обговорювали з Артемом. Пару разів я підтримував його в деяких ініціативах, після чого він мені сказав: “Павло Миколайович, треба нам з вами дует зробити". Я погодився. Талановитіша особистість, креативна людина, думаю, у нас точно вийде щось неочікуване для всіх", — додав народний артист.

Нагадаємо, на днях Потап зробив несподіване зізнання про зраду в особистому житті.

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