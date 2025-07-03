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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
8058
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2 хв

Павло Зібров гостро висловився про повернення Потапа і Винника в український шоубізнес

Народний артист зізнався, що викреслив деяких артистів з власного списку довіри.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Потап, Павло Зібров, Олег Винник

Потап, Павло Зібров, Олег Винник

Відомий співак Павло Зібров прокоментував чутки про те, що деякі артисти намагаються знову повернутися на українську сцену. Це стосується Потапа і Олега Винника.

Вже декілька тижнів в шоубізнесових кулуарах ходять чутки про те, що деякі артисти, зокрема Потап і Олег Винник, активно працюють над тим, аби повернутися в колись рідний шоубізнес.

Нагадаємо, скандальний співак Олег Винник ще на початку повномасштабної війни втік за кордон, а його колега Потап також наразі проживає поза межами України і роздає інтерв'ю російським журналістам. 

Артисти Потап і Олег Винник наразі проживають за кордоном

Артисти Потап і Олег Винник наразі проживають за кордоном

"Ці люди взагалі не мають ніякої позиції. А безпринципних дорослих людей, які не мають знову ж таки своєї позиції, я не сприймаю! І це у той час, коли йде війна, довкола смерті і розруха. Тому для мене, власне, вони викреслені. Мені не хочеться з цими людьми говорити, їх слухати. Якими би не були у них пісні, програми, кліпи", — сказав ТСН.ua Павло Зібров за лаштунками концерту в МЦКМ.

Також народний артист вперше привідкрив завісу, з ким планує наступний дует, бо вже обговорював цю можливість зі своїм колегою. Ним виявився відомий співак Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров і Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Артем Пивоваров і Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Зізнаюсь вам, ми дійсно це обговорювали з Артемом. Пару разів я підтримував його в деяких ініціативах, після чого він мені сказав: “Павло Миколайович, треба нам з вами дует зробити". Я погодився. Талановитіша особистість, креативна людина, думаю, у нас точно вийде щось неочікуване для всіх", — додав народний артист.

Нагадаємо, на днях Потап зробив несподіване зізнання про зраду в особистому житті.

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