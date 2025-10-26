Павло Зібров назвав ім’я співака-воїна, творчість якого недооцінюють: "Це була справжня зірка"

Павло Зібров

Український співак Павло Зібров, який нещодавно поділився своїм прогнозом щодо шансів Олі Полякової на «Євробаченні-2026», цього разу занурився у спогади про золоті роки становлення української естради.

Так, виконавець пригадав середину 90-х – початок 2000-х, коли сцена вибухала новими іменами, а концерти збирали повні зали. Проте, за словами Зіброва, справжню зірку того часу — співака Юрка Юрченка — публіка сьогодні майже забула. За словами Зіброва, артист тоді був уособленням харизми та романтики. Сьогодні ж Юрко, який свого часу зводив з розуму тисячі фанаток, служить у лавах Збройних сил України. І Зібров не приховує своєї поваги.

Юрко Юрченко / © facebook.com/Yurcash

«Я пам’ятаю, як під час концертів на стадіонах дівчата просто шаленіли від нього. Ми всі вже сидимо в автобусі — а його немає. А він десь у натовпі, який буквально рве його на шматки. Врешті він застрибує — сорочка розірвана, волосся скуйовджене, автобус хитається, дівчата кричать, а ми вже боїмося, що зараз перевернемось. Довелося його буквально „виштовхати“, щоб від’їхати. Це була справжня зірка, шалена популярність. І зараз він служить. Молодець, справжній чоловік», — наголосив Павло Миколайович в інтерв’ю NV.

