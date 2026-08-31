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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
2 хв

Павло Зібров назвав свою вагу та розповів, на яку дієту його посадила дружина

Деякі страви Марина дозволяє йому лише на свята.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Павло Зібров з дружиною

Павло Зібров з дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Український співак Павло Зібров розповів, як дружина Марина контролює його харчування, та зізнався, скільки важить зараз.

Артист не приховує, що самостійно дотримуватися суворих обмежень у їжі йому непросто. Нині співак при зрості 188 сантиметрів важить 100 кілограмів. Водночас хотів би позбутися ще приблизно трьох кілограмів.

Натомість за його раціоном уважно стежить дружина. Саме Марина, за словами виконавця, контролює не лише те, що він їсть, а й кількість спожитого. Зібров зізнається, що ніколи не був прихильником дієт. Утім, завдяки дружині деякі улюблені страви з’являються на його столі лише зрідка.

«Я не можу всидіти на тій дієті. Марина Володимирівна слідкує», — зі сміхом розповів Павло Зібров у розмові зі Славою Дьоміним.

Павло Зібров з дружиною / © Пресслужба Павла Зіброва

Павло Зібров з дружиною / © Пресслужба Павла Зіброва

Водночас артист наголошує, що його щоденне меню досить збалансоване. Зокрема, ранок співак може розпочати з кисломолочного сиру, додаючи до нього сметану, ягоди або фрукти. А от справжні гастрономічні слабкості Зіброва дружина тримає під особливим контролем.

«Справа в тому, що в мене є улюблені страви, які мені дають по великих святах і дозовано», — поділився співак.

Йдеться, зокрема, про вареники, деруни та пироги з різними начинками. Павло Зібров зізнався, що саме ці страви він особливо любить, однак дозволяє собі їх нечасто, аби не набрати зайвого.

Павло Зібров з дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров похизувався дружиною-красунею і зворушливо привітав її з важливим святом.

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