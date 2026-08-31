Павло Зібров назвав свою вагу та розповів, на яку дієту його посадила дружина

Павло Зібров з дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Український співак Павло Зібров розповів, як дружина Марина контролює його харчування, та зізнався, скільки важить зараз.

Артист не приховує, що самостійно дотримуватися суворих обмежень у їжі йому непросто. Нині співак при зрості 188 сантиметрів важить 100 кілограмів. Водночас хотів би позбутися ще приблизно трьох кілограмів.

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Натомість за його раціоном уважно стежить дружина. Саме Марина, за словами виконавця, контролює не лише те, що він їсть, а й кількість спожитого. Зібров зізнається, що ніколи не був прихильником дієт. Утім, завдяки дружині деякі улюблені страви з’являються на його столі лише зрідка.

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«Я не можу всидіти на тій дієті. Марина Володимирівна слідкує», — зі сміхом розповів Павло Зібров у розмові зі Славою Дьоміним.

Павло Зібров з дружиною / © Пресслужба Павла Зіброва

Водночас артист наголошує, що його щоденне меню досить збалансоване. Зокрема, ранок співак може розпочати з кисломолочного сиру, додаючи до нього сметану, ягоди або фрукти. А от справжні гастрономічні слабкості Зіброва дружина тримає під особливим контролем.

«Справа в тому, що в мене є улюблені страви, які мені дають по великих святах і дозовано», — поділився співак.

Йдеться, зокрема, про вареники, деруни та пироги з різними начинками. Павло Зібров зізнався, що саме ці страви він особливо любить, однак дозволяє собі їх нечасто, аби не набрати зайвого.

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Павло Зібров з дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров похизувався дружиною-красунею і зворушливо привітав її з важливим святом.

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