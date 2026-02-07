- Дата публікації
Павло Зібров не виступатиме на концерті пам'яті Степана Гіги і пояснив чому
Також артист розкрив, якими насправді були його взаємини зі Степаном Гігою за життя.
Український співак Павло Зібров не виступатиме на концерті пам'яті артиста Степана Гіги, якого не стало 12 грудня 2025 року.
Захід відбудеться 28 березня у "Палаці спорту" у Києві. На концерті пам'яті виступатиме чимало артистів. Проте там не буде співаків "старої гвардії", і Павла Зіброва в тому числі. Виконавець в коментарі Blik.ua пояснив, що його не запрошували. Сам артист теж не може прийти, оскільки не вважає це доречним.
"Подивився афішу, там в основному молодь. Цікаво, як вони заспівають ці пісні. Тому що Гіга все ж таки класик, попсовик-класик. Мене там немає. Як і Бобула, Павліка, Дворського, Яремчуків, Білозір, Поповича, "старої гвардії", так би мовити. Я не можу сам прийти. Там хтось, можливо, буде кидати яйця. Або знову буде казати щось. Не треба нариватися", - поділився артист.
Також Павло Зібров розкрив, якими насправді були його взаємини зі Степаном Гігою. Річ у тім, що після смерті Гіги артистові дорікали, що він не поїхав на похорон. Та, за словами Павла Зіброва, того дня він приймав іспит у студентів. Окрім того, виконавець зазначив, що друзями як такими вони зі Степаном Гігою не були. Виконавці були лише колегами, й у житті не надто часто перетинались, хоч і багато років знали одне одного.
"Там хайпу стільки було зі мною, з Бобулом, що ми його друзі. Чомусь на заході України вирішили, що ми друзі. А ми просто колеги. Я Гігу бачив 5-7 разів, десь ми перетиналися в житті", - говорить артист.
Нагадаємо, раніше співачка Христина Соловій відмовилась від участі в концерті пам'яті Степана Гіги. Артистка пояснила, що її ім'я з'явилось на афіші, хоча організатори заходу взагалі з нею не комунікували з цього приводу.