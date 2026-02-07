Павло Зібров не виступатиме на концерті пам'яті Степана Гіги і пояснив чому

Павло Зібров

Український співак Павло Зібров не виступатиме на концерті пам'яті артиста Степана Гіги, якого не стало 12 грудня 2025 року.

Захід відбудеться 28 березня у "Палаці спорту" у Києві. На концерті пам'яті виступатиме чимало артистів. Проте там не буде співаків "старої гвардії", і Павла Зіброва в тому числі. Виконавець в коментарі Blik.ua пояснив, що його не запрошували. Сам артист теж не може прийти, оскільки не вважає це доречним.

"Подивився афішу, там в основному молодь. Цікаво, як вони заспівають ці пісні. Тому що Гіга все ж таки класик, попсовик-класик. Мене там немає. Як і Бобула, Павліка, Дворського, Яремчуків, Білозір, Поповича, "старої гвардії", так би мовити. Я не можу сам прийти. Там хтось, можливо, буде кидати яйця. Або знову буде казати щось. Не треба нариватися", - поділився артист.

Степан Гіга та Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Також Павло Зібров розкрив, якими насправді були його взаємини зі Степаном Гігою. Річ у тім, що після смерті Гіги артистові дорікали, що він не поїхав на похорон. Та, за словами Павла Зіброва, того дня він приймав іспит у студентів. Окрім того, виконавець зазначив, що друзями як такими вони зі Степаном Гігою не були. Виконавці були лише колегами, й у житті не надто часто перетинались, хоч і багато років знали одне одного.

"Там хайпу стільки було зі мною, з Бобулом, що ми його друзі. Чомусь на заході України вирішили, що ми друзі. А ми просто колеги. Я Гігу бачив 5-7 разів, десь ми перетиналися в житті", - говорить артист.

Нагадаємо, раніше співачка Христина Соловій відмовилась від участі в концерті пам'яті Степана Гіги. Артистка пояснила, що її ім'я з'явилось на афіші, хоча організатори заходу взагалі з нею не комунікували з цього приводу.