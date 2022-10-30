Павло Зібров неочікувано переробив свій хіт про бджіл: "Мертві орки не гудуть"

Народний артист України Павло Зібров готує своїм прихильникам музичний сюрприз.

Так, виконавець розсекретив, що його легендарний хіт "Мертви бджоли не гудуть", якому вже 30 років, зазвучить по-новому. У ньому тепер співатиметься про "мертвих орків". Про це Зібров розповів у студії "Сніданку.Вихідний":

"Пісню "Мертві бджоли не гудуть" 30 років тому ми написали разом з Юрієм Рибчинським. Вона живе й до сьогодні. Вона дуже оптимістична. І зараз ми її переробили на сімейному такому вечері. Я кажу: "Давайте "Бджоли" переробимо – "мертві бджоли не гудуть" на "мертві орки не гудуть". Зачепилися і почали фантазувати", - розповів про народження ідеї артист.

«Мертві орки не гудуть» Павло Зібров готує провокаційний трек - ексклюзив у «Сніданку. Вихідний»

Також Павло Миколайович у "Сніданку.Вихідний" показав фрагмент прийдешнього кліпу на композицію, який побачить світ вже за тиждень. Відео до пісні буде анімованим, у ньому співак з'явиться намальованим в образі "Зібрембо" – з пов'язкою на голові, без сорочки, зі зброєю у руках та з тризубом на грудях.

Також Зібров розповів про благодійні концерти, які дає у світі. Так, артист вже побував з виступами в Іспанії та Америці, і згодом поїде до Чехії. Найчастіше, каже Павло Миколайович, люди на концертах просять його виконати пісню "Хрещатик", яку також 30 років тому артист створив з українським композитором Юрієм Рибчинським.

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