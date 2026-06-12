Павло Зібров неочікувано розкрив правду про ексдружину: "Зробила правильний вибір, що кинула мене"

Павло Зібров

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Український співак Павло Зібров нагадав про свою давню історію кохання — про ексдружину Тетяну, а також висловився про власне ставлення до минулого.

Співак спокійно говорить про перший шлюб і не повертається до образ. Він уявляє можливу зустріч із колишньою дружиною без напруження. У їхньому житті разом було кілька важливих років. Згодом вона обрала інший шлях і нові стосунки. Минуло вже понад чотири десятиліття, і артист приймає цю історію як завершену. Для нього це частина особистої біографії, а не відкритий конфлікт.

«Нормальні, хороші, теплі, людські. Все ж таки ми прожили з нею три, чотири роки навіть. І вона зробила правильний вибір, що кинула мене. Розлюбила, кинула, закохалася в іншого. Вона вийшла за нього заміж, і вже ж пройшло більше 40 років», — поділився Зібров у коментарі РБК-Україна.

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Павло Зібров

Він також говорить про наслідки тих подій уже з висоти прожитих років. У нього склалося інше життя, інша сім’я і нові сенси. Артист підкреслює, що кожен вибір тоді призвів до нинішньої реальності. І в цьому він бачить логіку долі, а не втрати.

«Вони живуть і, дай боже, хай живуть далі. Вона вже бабуся. І в мене б не було Марини, не було б Діани — зовсім інша доля», — додав він.

Павло Зібров

Окремо Зібров звернувся до молодших чоловіків, які шукають свій шлях у житті. Він наголошує на постійній роботі над собою та внутрішній дисципліні. У коханні, за його словами, важливо не чекати пасивно на взаємність, а бути активним учасником стосунків. Саморозвиток і рух уперед він називає ключем до успіху.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров вперше висловився про гучну справу Михайла Поплавського і розкрив, де він зараз.

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