Павло Зібров ніжно привітав свою дружину з ювілеєм і здивував її романтичним сюрпризом: "Серця ідеал"

Український співак Павло Зібров розповів про важливий день у його родині.

Сьогодні, 25 серпня, дружина виконавця Марина святкує ювілей. Так, Павло Зібров у своєму фотоблогу показав їхні рідкісні романтичні світлини, зроблені у різний період. Також артист розкрив, що у святковий день присвятив іменинниці пісню, в якій оспівує свої щирі почуття до неї.

Окрім того, співак публічно адресував обраниці Марині безліч теплих слів й подякував, що колись її зустрів, покохав і тепер має доньку Діану. Поміж тим Павло Зібров пригадав, який творчий шлях вони з коханою подолали разом.

"Моя кохана Маринко, моє сонечко, щиро вітаю тебе з днем народження, з ювілеєм! Дякую долі, що звела мене з тобою. Ти неймовірна, красива, талановита, сердечна, справедлива, ніжна та чарівна. З кожним днем я все більше тебе люблю! Ціную та дорожу тобою. Завжди прислухаюсь до тебе. Ми разом пройшли такий великий життєвий шлях – створили "Театр пісні Павла Зіброва", пишемо пісні, концертні програми, радіємо спільним успіхам, підтримуємо один одного в усьому, а найголовніше у нас є прекрасна доня Діана – подарунок долі", - наголосив виконавець.

Павло Зібров на ювілей дружини присвятив їй пісню

Зірка побажав дружині всього найкращого й ще раз підкреслив, що має найкращу кохану людину поруч. До того ж, як виявилося, сьогодні у їхній родині подвійне свято. Подружжя також святкує перлинне весілля.

"Я дуже вдячний тобі та сильно кохаю! Бажаю тобі міцного здоров’я, теплих миттєвостей, радості, добра та авжеж жити у мирі та достатку в нашій квітучій незалежній Україні! Ти найкраща у світі дружина, і я неймовірно щасливий, що ми з тобою – сім’я та святкуємо сьогодні ще одну важливу дату – 30 років нашого подружнього життя! Перлинне весілля!", - зворушив Павло Миколайович.

Нагадаємо, сьогодні 25 серпня син ведучої Маші Єфросиніної Сашко також святкує свій перший ювілей. Ведуча показала відео з ним і здивувала, як швидко він підріс.

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