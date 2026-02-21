ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
2 хв

Павло Зібров ніжно привітав доньку з 29-річчям і на спільних фото показав, як вона змінювалась

Артист адресував Діані теплі слова з привітаннями та побажаннями.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Павло Зібров із донькою

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

21 лютого у родині українського співака Павла Зіброва та його дружини Марини особливий день.

Донька музиканта святкує день народження. Цьогоріч Діані виповнюється вже 29 років. Звичайно, Павло Зібров просто не міг не опублікувати тематичний допис. Виконавець показав безліч світлин із Діаною. На деяких кадрах дівчина була ще зовсім маленькою. Тож, можна розгледіти, як з роками донька Павла Зіброва змінювалась.

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Люба наша донечко, наше сонечко, наша Діанкочка! Вітаємо тебе, рідна, з днем народження! Цього року ти дуже змінилася — відпустила все зайве, що заважало рухатися вперед. Ти стала ще гарнішою, вродливішою й мудрішою", - зазначив виконавець.

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Співак адресував Діані теплі слова з привітаннями та побажаннями. Артист зазначив, що у них із дружиною турботлива, порядна донька, яка завжди підставить своє плече і буде вірною подругою. Окрім того, дівчина ще й справжня професіоналка своєї справи. Як говорить Павло Зібров, Діана дійсно значно покращила його кар'єру.

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Ти — турботлива доня, надійна й вірна подруга, порядна та справедлива людина. Ти — справжній професіонал своєї справи. Я вже не уявляю себе у шоубізнесі без твоїх порад, твого професійного запалу, твоєї наполегливості й відданості творчим процесам", - зазначив артист.

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров підсумував, що вони з дружиною бажають Діані лише всього найкращого. Подружжя впевнено, що їхня донька всього досягне, але вони завжди будуть поруч та допомагатимуть.

"Ми з мамою безмежно любимо тебе й щиро дякуємо Богу за такий безцінний дарунок. Бажаємо тобі, наша квіточко, щасливої долі: будь здоровою, багатою душею, оточеною вірними друзями, коханою й успішною. Мирного неба тобі та теплого сонечка над рідною Україною! А ми — завжди поруч, обереги зоряні твої!" – додав артист.

Павло Зібров із донькою та дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров із донькою та дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно донька ведучої Ольги Фреймут святкувала день народження. Златі Мітчелл виповнилось 20 років. Ведуча також ніжно вітала старшу доньку з важливим святом.

Дата публікації
Кількість переглядів
260
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie