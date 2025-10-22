Павло Зібров оцінив прагнення Олі Полякової потрапити на "Євробачення": "В неї є всі дані"

Павло Зібров та Оля Полякова

Український співак Павло Зібров висловився про намір Олі Полякової подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".

Артист зазначив, що його колега має всі шанси гідно представити Україну на міжнародному конкурсі. Зібров підкреслив майстерність виконавиці та її багаторічний досвід.

"Я думаю, що вона гідна дівчина, яскрава. У неї колосальна практика. Є всі дані — і фізичні, і голосові, і навчена. Думаю, вона могла б показати клас, чесно", — сказав співак у коментарі для NV.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

До слова, кілька днів тому Оля Полякова заявила, що планує взяти участь у нацвідборі. Однак згідно з офіційними правилами, артистка не може цього зробити, адже виступала в Росії 2015 року. Попри це, співачка наголосила, що готова судитися з організаторами та вже направила на "Суспільне" офіційного листа з проханням змінити правила конкурсу.

Згодом організатори публічно відреагували на її заяву. Ба більше, продюсер Полякової жорстко наїхав на організаторів нацвідбору й натякнув на виступи Джамали 2014 року в РФ. Проте поки команда виконавиці та "Суспільне" не досягли порозуміння.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк також відреагував на бажання Олі Полякової брати участь у нацвідборі на "Євробачення". Знаменитість емоційно прокоментував скандальну ситуацію навколо співачки.