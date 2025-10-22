ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Павло Зібров оцінив прагнення Олі Полякової потрапити на "Євробачення": "В неї є всі дані"

Музикант відверто поділився думками про скандальні заяви співачки.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Павло Зібров та Оля Полякова

Павло Зібров та Оля Полякова

Український співак Павло Зібров висловився про намір Олі Полякової подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".

Артист зазначив, що його колега має всі шанси гідно представити Україну на міжнародному конкурсі. Зібров підкреслив майстерність виконавиці та її багаторічний досвід.

"Я думаю, що вона гідна дівчина, яскрава. У неї колосальна практика. Є всі дані — і фізичні, і голосові, і навчена. Думаю, вона могла б показати клас, чесно", — сказав співак у коментарі для NV.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

До слова, кілька днів тому Оля Полякова заявила, що планує взяти участь у нацвідборі. Однак згідно з офіційними правилами, артистка не може цього зробити, адже виступала в Росії 2015 року. Попри це, співачка наголосила, що готова судитися з організаторами та вже направила на "Суспільне" офіційного листа з проханням змінити правила конкурсу.

Згодом організатори публічно відреагували на її заяву. Ба більше, продюсер Полякової жорстко наїхав на організаторів нацвідбору й натякнув на виступи Джамали 2014 року в РФ. Проте поки команда виконавиці та "Суспільне" не досягли порозуміння.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк також відреагував на бажання Олі Полякової брати участь у нацвідборі на "Євробачення". Знаменитість емоційно прокоментував скандальну ситуацію навколо співачки.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie