Павло Зібров піднявся на верхівку "Батьківщини-Мати" і захопив мальовничим краєвидом

Український співак Павло Зібров здійнявся на 92-метрову верхівку монументу "Батьківщина-мати" у Києві.

Як зізнається Павло Зібров, після знімань кліпу поблизу монументу йому запропонували піднятися аж до зони щита "Батьківщина-мати" й насолодитися панорамою. Тож, уже з оглядового майданчику артист показав, який неймовірний пейзаж відкривається на столицю. До слова, майданчик оточений високими огорожами з метою безпеки.

Павло Зібров підійнявся на оглядовий майданчик Батьківщини-Мати / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров підійнявся на оглядовий майданчик Батьківщини-Мати / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров підійнявся на оглядовий майданчик Батьківщини-Мати / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров підійнявся на оглядовий майданчик Батьківщини-Мати / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров підійнявся на оглядовий майданчик Батьківщини-Мати / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

До речі, підняття до щита "Батьківщини-Мати" Павло Миколайович назвав ще тим "квестом". І показав, який екстремальний шлях їм з донькою Діаною довелося подолати, йдучи до мети.

Павло Зібров підійнявся на оглядовий майданчик Батьківщини-Мати / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров підійнявся на оглядовий майданчик Батьківщини-Мати / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Вчора отримав колосальні емоції! Неймовірні краєвиди відкриваються з оглядового майданчика на щиті "Батьківщини-Мати"! Потрапити туди по всім небезпечним драбинам було ще тим квестом! Але воно того варте!", - поділився враженнями Павло Зібров.

Окрім того, співак відвідав музей Другої світової війни й показав, який вигляд він має зсередини.

Павло Зібров підійнявся на оглядовий майданчик Батьківщини-Мати / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров підійнявся на оглядовий майданчик Батьківщини-Мати / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров замилував фото з 27-річною донькою Діаною та її нареченим.

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