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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1375
Час на прочитання
2 хв

Павло Зібров після зірваних заручин доньки назвав серйозні вимоги до майбутнього зятя: "Цього ні"

Співак також зізнався, чи готовий сватати Діану з представниками українського шоубізу.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Павло Зібров з донькою

Павло Зібров з донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Український співак Павло Зібров прокоментував особисте життя доньки Діани й яким бачить майбутнього зятя.

За словами артиста, його донька передусім має бути коханою. Для нього також важливо, аби чоловік поруч з нею мав улюблену справу, розвивався й був самодостатнім. Павло Миколайович на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізнався, що не готовий повноцінно сприяти успіху майбутнього обранця Діани, а просто їм допомогти — залюбки.

«Вона вже рік холостячка. Їй треба з нормальною освітою. Найголовніше, щоб він її любив і я бачив, що хлопець талановитий у будь-якій сфері, якою він займатиметься, і хоче чогось добитися, зростати. І не просто сидіти „а може, тесть буде помагати, а може, просуне, замовить словечко“. Цього категорично ні. Своїми силами. А де треба допомогти, я допоможу», — зізнався музикант у коментарі Анні Севастьяновій.

Павло Зібров з донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Також знаменитість чесно зізнався, чи готовий прийняти у родину ще одного артиста. У Павла Зіброва на це своя позиція. Він говорить, що не бачить поруч з Діаною творчу особистість. Зокрема, згадав постійні розбіжності у стосунках двох зірок Іво Бобула і Лілії Сандулеси, які через роки викрили, що їхній роман має чимало скелетів у шафі.

«В сім’ї має бути один артист. Подивіться на Іво Бобула й Сандулесу. Жили й любов, а потім… Ось там, де сходяться два артисти толку не буде. Тому їй не треба ніякого артиста», — додав Павло Миколайович.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року

Нагадаємо, нещодавно Павлу Зіброву підвищили пенсію й він назвав суму, яку отримує зараз.

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