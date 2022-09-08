Павло Зібров похизувався сімейною ідилією та показав свій розкішний маєток

Так, Павло Зібров на сторінці в Instagram запостив серію знімків, на яких постає разом зі своєю дружиною Мариною і донькою Діаною.

Як розповів артист, до родини в гості завітав їхній друг, фотограф Олександр Демиденко, і зробив декілька пам'ятних кадрів до сімейного альбому:

Павло Зібров з дружиною Мариною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з родиною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Зараз ще більше цінуєш такі моменти і хочеш, щоб вони залишились в пам'яті якнайдовше. Попри болісні події та новини, ми стараємося тримати емоційний баланс, завдячуємо нашим захисникам та захисницям за те, що на деякий час можемо відпочити душею, почитати книгу, приготувати разом сніданок, поспілкуватися. Дуже важливо відновлювати сили, наповнюватись емоціями, щоб далі якнайякісніше рухатися тільки вперед до перемоги!" – розповів Зібров.

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з донькою Діаною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

На фотографіях родина позує у вбраннях в одній кольоровій гаммі. Знімання відбувалися на території маєтку родини Зібрових. Щоправда, де саме розташований будинок, Павло Миколайович не поточнив, лише вказав геолокацію – Україна.

Павло Зібров з родиною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з родиною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

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