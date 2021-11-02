Павло Зібров похвалився 24-річною донькою-красунею

Артист та Діана влаштували імпровізований фотосет.

Український співак Павло Зібров похвалився своєю дорослою донькою.

Так, зірка та 24-річна Діана влаштували імпровізований осінній фотосет. Атмосферні кадри знаменитість розмістив у своєму в Instagram. На знімках донька ніжно пригорнулася до зіркового татуся, поки вони сиділи на лавці.

Павло Зібров з донькою / instagram.com/pavlo_zibrov

Також вони прогулялися вулицею. До речі, донька артиста – його піарниця.

Павло Зібров з донькою / instagram.com/pavlo_zibrov

"Яка ж красива осінь! Обожнюю саме цю пору року за неймовірне різнобарв‘я природи! Мені здається вийшли дуже теплі кадри!" – прокоментував допис виконавець.

У відповідь замилувані юзери зробили компліменти. Також фанати написали, що Діана – копія свого батька.

Чудові

Діана – чудова! Гарна донька, яка дуже схожа на татка

Які ж чудові фото та прекрасні люди на них

Дуже гарні кадри!!! Таке спілкування - найбільша цінність в житті! Будьте щасливими!

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