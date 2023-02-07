Павло Зібров похвалився 25-річною донькою-красунею

Музикант показав, як проводить дозвілля з Діаною.

Народний артист України Павло Зібров похизувався дорослою донькою-красунею.

Зокрема, музикант опублікував фото в Instagram, на якому зображений з 25-річною Діаною. Тато з донькою позували перед камерою серед засніженого парку Києва.

Як зізнався виконавець, зранку 7 лютого вони разом їздили у справах. Після цього Павло вирішив прогулятися засніженим Києвом з Діаною та разом провести дозвілля.

Павло Зібров з донькою / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Після ранкових справ прогулялись з Діанкою парком. Сніг, тиша, краса!" – підписав світлину артист.

Зазначимо, 25-річна Діана, якій 21 лютого виповниться 26 років, працює на тата. Дівчина допомагає Павлу Зіброву у творчих справах. Як раніше розповідав музикант, у його доньки чимало обов'язків, які вона виконує на відмінно. Тож співак платить Діані повноцінну зарплату.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров показував, як підтримує українських захисників, які героїчно захищають країну від російських окупантів. Зокрема, музикант заспівав у госпіталі для військових, які наразі перебувають на реабілітації.

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