Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Павло Зібров похвалився 25-річною донькою-красунею

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
2729
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Павло Зібров похвалився 25-річною донькою-красунею

Павло Зібров з донькою / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Музикант показав, як проводить дозвілля з Діаною.

Народний артист України Павло Зібров похизувався дорослою донькою-красунею.

Зокрема, музикант опублікував фото в Instagram, на якому зображений з 25-річною Діаною. Тато з донькою позували перед камерою серед засніженого парку Києва.

Як зізнався виконавець, зранку 7 лютого вони разом їздили у справах. Після цього Павло вирішив прогулятися засніженим Києвом з Діаною та разом провести дозвілля.

Павло Зібров з донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov
Павло Зібров з донькою / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Після ранкових справ прогулялись з Діанкою парком. Сніг, тиша, краса!" – підписав світлину артист.

Зазначимо, 25-річна Діана, якій 21 лютого виповниться 26 років, працює на тата. Дівчина допомагає Павлу Зіброву у творчих справах. Як раніше розповідав музикант, у його доньки чимало обов'язків, які вона виконує на відмінно. Тож співак платить Діані повноцінну зарплату.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров показував, як підтримує українських захисників, які героїчно захищають країну від російських окупантів. Зокрема, музикант заспівав у госпіталі для військових, які наразі перебувають на реабілітації.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2729
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація