Павло Зібров показав фото з донькою-красунею та публічно звернувся до неї

Народний артист України Павло Зібров публічно привітав свою доньку з днем народження.

Сьогодні, 21 лютого, Діана Зіброва святкує своє 28-річчя. З цієї нагоди співак привітав іменинницю особливим дописом в Instagram. Павло Миколайович пригадав, як колись Діана змінила його з дружиною життя та зараз він пишається нею. Крім вітань, виконавець показав архівні фото доньки та яким було її дитинство.

Донька Павла Зіброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Донька Павла Зіброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"З Днем народження, наша люба донечко, наше щастя, дорога Діаночко! Ти прийшла у цей світ у морозний зимовий день, немов ясне сонечко, яке осяяло наші життя любов'ю, теплом і світлом. Ти – наша радість, натхнення, гордість, найцінніший скарб! Твоє добре серце, світла душа, щирість, відданість до своєї справи та любов до рідних та близьких надихають і зігрівають всіх, хто поруч! Попри всі виклики, ти завжди йдеш уперед – цілеспрямована, смілива, наполеглива. Ти твориш своє майбутнє, і ми знаємо: воно буде світлим та яскравим! Ми з мамою завжди поруч та завжди підтримаємо!" – замилував Павло Миколайович.

Павло Зібров з родиною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Співак побажав 28-річній Діані натхнення у мирній Україні, здійснення мрій та щастя. І додав, що завжди з коханою Мариною буде підтримувати доньку, попри все.

"Бажаю тобі жити у мирній, квітучій Україні, яка даруватиме тобі крила для нових звершень, займатися улюбленою справою і бути по-справжньому щасливою. Нехай твої мрії здійснюються, і твоя ніжна усмішка завжди сяє на твоєму обличчі! Ми безмежно любимо тебе! З Днем народження, наше сонечко!" – побажав зірковий тато доньці.

Дружина та донька Павла Зіброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з донькою / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно знаменитий футболіст Андрій Шевченко привітав свою маму з днем народження та показав з нею рідкісне фото.

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