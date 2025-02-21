Павло Зібров показав фото з донькою-красунею та публічно звернувся до неї

У родині артиста особливе свято.
Народний артист України Павло Зібров публічно привітав свою доньку з днем народження.
Сьогодні, 21 лютого, Діана Зіброва святкує своє 28-річчя. З цієї нагоди співак привітав іменинницю особливим дописом в Instagram. Павло Миколайович пригадав, як колись Діана змінила його з дружиною життя та зараз він пишається нею. Крім вітань, виконавець показав архівні фото доньки та яким було її дитинство.
"З Днем народження, наша люба донечко, наше щастя, дорога Діаночко! Ти прийшла у цей світ у морозний зимовий день, немов ясне сонечко, яке осяяло наші життя любов'ю, теплом і світлом. Ти – наша радість, натхнення, гордість, найцінніший скарб! Твоє добре серце, світла душа, щирість, відданість до своєї справи та любов до рідних та близьких надихають і зігрівають всіх, хто поруч! Попри всі виклики, ти завжди йдеш уперед – цілеспрямована, смілива, наполеглива. Ти твориш своє майбутнє, і ми знаємо: воно буде світлим та яскравим! Ми з мамою завжди поруч та завжди підтримаємо!" – замилував Павло Миколайович.
Співак побажав 28-річній Діані натхнення у мирній Україні, здійснення мрій та щастя. І додав, що завжди з коханою Мариною буде підтримувати доньку, попри все.
"Бажаю тобі жити у мирній, квітучій Україні, яка даруватиме тобі крила для нових звершень, займатися улюбленою справою і бути по-справжньому щасливою. Нехай твої мрії здійснюються, і твоя ніжна усмішка завжди сяє на твоєму обличчі! Ми безмежно любимо тебе! З Днем народження, наше сонечко!" – побажав зірковий тато доньці.
Нагадаємо, нещодавно знаменитий футболіст Андрій Шевченко привітав свою маму з днем народження та показав з нею рідкісне фото.
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