Павло Зібров показав свій город біля заміського маєтку і як збирає перший урожай: "Зараз похизуюся"

Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Український артист Павло Зібров продемонстрував результати своєї праці на городі та похвалився першим літнім урожаєм.

Музикант, який мешкає у заміському будинку неподалік Києва, вже багато років із задоволенням доглядає за садом і городом. Цього сезону особливу гордість у нього викликала полуниця, яка дозріла однією з перших.

У своєму фотоблогу артист показав охайні грядки, вкриті великими червоними ягодами. За словами Зіброва, особливо його вразив сорт полуниці під назвою «Аліна», який свого часу йому подарував приятель. Співак під час збору урожаю одразу спробував полуницю і зізнався, що дуже смачно.

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Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

«Сезон полуниці розпочато! Зараз похизуюся. У мене вродила гігантська полуниця. Мені подарував її мій друг Максим, називається „Аліна“. Це просто неймовірно! Пішов пригощати своїх дівчат», — поділився виконавець.

Шанувальники миттєво відреагували на публікацію та засипали артиста компліментами. У коментарях вони захоплювалися ягодами і зізнавалися, що навіть через екран відчувають їхній аромат.

Краса! Можу уявити, як пахне полуниця й смакує

Аромат відчувається через екран

Неймовірна смакота

Смачного врожаю

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров показав свого зіркового кума на фото та чуттєво привітав його з 81-річчям.

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