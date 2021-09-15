Павло Зібров показав свій розкішний маєток з озером, басейном та фонтаном з Італії

Артист живе під Києвом.
Український співак Павло Зібров вперше показав свій розкішний заміський маєток.
Артист разом із родиною живе під Києвом. Екскурсію виконавець провів у програмі "Зірковий шлях". Так, на території будинку у зірки є озеро, басейн та фонтан. Його виконавець привіз із Італії.
Фішкою свого подвір'я артист вважає зіркову алею гортензій. Там висаджені кущі від багатьох зірок українського шоубізнесу.
"У нас є квіти від Білоніжків, Таї Повалій, потім кущ Алли Кудлай, Юрія Рибчинського, Петра Маги. Марина відповідає за ці кущі. Ділянка, де троянди, ми називаємо Швейцарією. А моя відповідальність – ділянка за воротами, за чорним ходом. Я називаю його село. Там ставок, черепаха у мене живе, там дикі качки, вужі, їжаки, білки, живності. Там город і садок", - розповів Зібров.
На території маєтку ще є 4 сотки городу та сад, де можна поїсти свіжих ягід. Так, співак сам вирощує малину, виноград, полуницю, аґрус, лохину, яблука, сливи-персики та груші. Також на городі ростуть помідори, огірки, перець, кабачки та капуста.
"Марина на город не ходить, я сюди не пускаю. Я ж із села Червоного. Мене мама привчила з дитинства, що потрібно на городі все зробити. У мене є сторож Гена, мені допомагає, іноді він сюди заходить", - додав артист.
Зібров також має лазню і більярд. Співак каже, що саме тут народжуються його нові хіти.
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