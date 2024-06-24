Павло Зібров показав, як у компанії родини та кумів відсвяткував 67-річчя

Днями український співак Павло Зібров відсвяткував день народження.

Так, у своєму фотоблогу зірка поділився, як минуло його 67-річчя. За словами Павла Миколайовича, він запросив на святкування лише найрідніших. Разом родина та друзі зібралися у заміському комплексі, оточеному природою.

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Під час свята іменинник зробив декілька світлин з дружиною Мариною та донькою Діаною. До того ж привітати кума з 67-річчям приїхав народний артист України Юрій Рибчинський. До їхньої компанії на фото долучився і співак Михайло Поплавський.

Павло Зібров з родиною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з друзями / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Миколайович також похизувався оригінальним тортом з прикрасою у формі вусів, який йому підготували близькі.

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Окрім того, артист звернувся до тих, хто його вітав, і щиро подякував за тисячі побажань, які він ледь встигає читати.

"Дорогі друзі, колеги, фани, народ України, я щиро дякую Вам за теплі та добрі слова, всі світлі побажання! Ще в процесі обробки, але все бачу та читаю. Дякую від усього серця. Нехай ваше добро вертається вам сторицею! Фото з сімейного святкового вечора!", — звернувся до всіх Павло Миколайович.

Новий "Хрещатик" Зіброва, Віктор Павлік після операції, Зірки їдуть в Україну – Про відомих людей

До речі, нещодавно іменинника також публічно привітала його донька Діана й опублікувала архівні світлини з дитинства з татом.

Читайте також: