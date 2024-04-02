Павло Зібров показав, як відсвяткував смарагдове весілля 77-річного кума

Артист поділився кадрами зі святкування.
Український співак Павло Зібров розповів про свято свого товариша та кума Юрія Рибчинського.
Так, 1 березня відомий український поет і драматург Юрій Рибчинський разом з дружиною відсвяткували 55-ту річницю шлюбу. Привітати кумів з особливим святом завітало й подружжя Зібрових. Зокрема, Павло Миколайович у чорному костюмі заспівав декілька своїх знаменитих хітів з Юрієм Євгеновичем, а з його дружиною – потанцював. Цими кадрами Павло Зібров поділився у фотоблогу.
"1.04.24. Рибчинським 55 – смарагдове весілля! Дай Боже миру, добра, щастя, кохання, натхнення та міцного здоров'я вашій родині! Ви неймовірні! Дуже любимо вас!", - замилував підписом кадру співак.
Також на святкуванні смарагдового весілля Павло Миколайович зробив сімейне фото на згадку не лише з кумами, але й дружиною Мариною.
У коментарях шанувальники артиста також привітали родину Рибчинських зі святом і побажали ще багатьох років разом.
Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров показав, як він доглядає за власним заміським маєтком і здивував, що йому вдалося зробити вперше.
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