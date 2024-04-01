Павло Зібров показався поблизу свого заміського маєтку й зізнався, що зробив уперше

Український співак Павло Зібров показав, як проводить час біля свого заміського маєтку.

Так, Павло Миколайович на сторінці в Instagram поділився з шанувальниками, як продуктивно минули його вихідні. Зокрема, співак показав, як у власному саду чистив поверхні садових меблів за допомогою спеціального пристрою.

"Насолоджуюся погодою та працюю!", - написав знаменитість.

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Вже ближче до вечора Павло Зібров вирішив сповна насолодитися першими теплими днями весни на вулиці й розвів багаття, щоб вперше приготувати бургери з м'ясом, овочами та сиром на мангалі.

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Після того, як я гарно попрацював сьогодні, помив, підрізав, то можна й котлети приготувати. Перший раз готував бургери. Здається, вийшло", - додав артист.

Після смачної вечері Павло Миколайович вийшов на вечірню прогулянку та споглядав на чудові краєвиди поблизу озера зі своїм чотирилапим другом.

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"І вечірня прогулянка озером!", - підписав атмосферний знімок зірка.

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров замилував рідкісною світлиною зі своїм 77-річним кумом та дружиною Мариною.

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