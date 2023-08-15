Павло Зібров показався з 26-річною донькою-красунею та похвалився новою нагородою

Відомий український співак Павло Зібров показав рідкісне фото з донькою Діаною та похвалився почесною нагородою.

У своєму Instagram виконавець поділився, що отримав Орден "Золотого Тріумфального Сокола". Почесну нагороду артисту вручила Президія Асамблеї ділових кіл. Зазвичай, її вручають за заслуги перед суспільством, благодійну діяльність, вагомий внесок у зміцнення української державності, активну миротворчу діяльність та інше.

"Щиро радий отримати почесну нагороду - Орден "Золотого Тріумфального Сокола". Вдячний Президії Асамблеї ділових кіл України за визнання та довіру! Разом до перемоги!" – поділився артист.

Павло Зібров отримав почесну нагороду / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Підтримати Зіброва під час офіційного вручення нагороди прийшла його 26-річна донька-красуня Діана. Артист зробив селфі з дівчиною. Донька виконавця одягла вишиванку, а от сам Зібров був у футболці, де зображені герб та прапор України.

Павло Зібров із донькою / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Також Діана і в Мережі привітала зіркового батька. У коментарях під дописом дівчина коротко написала: "Вітаю!".

Нагадаємо, нещодавно режисер Ахтем Сеітаблаєв отримав від сил територіальної оборони ЗСУ нагрудний знак. Особливу нагороду кіномитець присвятив своїй мамі, яка пішла з життя в окупованому Криму.

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